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На Волині п`яний водій з`їхав у кювет. ФОТО

На Волині п`яний водій з`їхав у кювет. ФОТО
Вчора близько 19-ї години поліцейські, які патрулювали вулицею Варшавською у Ковелі, при зустрічному роз’їзді помітили, що автомобіль BMW 520 рухався узбіччям та хаотично і небезпечно маневрував.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

У той час, коли патрульні на службовому автомобілі розвернулися, то помітили, що вказаний транспорт вже з’їхав у кювет.

Охоронці порядку оперативно дістали водія із автомобіля. На щастя, чоловік не отримав ушкоджень і від медичної допомоги відмовився.
Під час спілкування з 37-річним керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події чи в медичному закладі кермувальник відмовився у присутності двох свідків.

Тож на останнього поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, Ковель, кювет
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