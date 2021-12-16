У Луцьку пограбували обмінник: винесли чималу суму в доларах і гривнях





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Грабіж стався на вулиці Єршова.



За попередньою інформацією, двоє чоловіків у капюшонах викрали 5 тисяч доларів і 50 тисяч гривень.



Наразі триває розшук грабіжників.



У пресслужбі патрульної поліції Волині факт грабежу підтвердили. Деталі – згодом.



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