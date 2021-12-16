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У Луцьку пограбували обмінник: винесли чималу суму в доларах і гривнях

У Луцьку пограбували обмінник: винесли чималу суму в доларах і гривнях
У Луцьку сьогодні, 14 лютого, пограбували пункт обміну валют.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Грабіж стався на вулиці Єршова.

За попередньою інформацією, двоє чоловіків у капюшонах викрали 5 тисяч доларів і 50 тисяч гривень.

Наразі триває розшук грабіжників.

У пресслужбі патрульної поліції Волині факт грабежу підтвердили. Деталі – згодом.

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Теги: обмінник, грабіж, Єршова
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