У Луцьку пограбували обмінник: винесли чималу суму в доларах і гривнях
Сьогодні, 11:14
У Луцьку сьогодні, 14 лютого, пограбували пункт обміну валют.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Грабіж стався на вулиці Єршова.
За попередньою інформацією, двоє чоловіків у капюшонах викрали 5 тисяч доларів і 50 тисяч гривень.
Наразі триває розшук грабіжників.
У пресслужбі патрульної поліції Волині факт грабежу підтвердили. Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Грабіж стався на вулиці Єршова.
За попередньою інформацією, двоє чоловіків у капюшонах викрали 5 тисяч доларів і 50 тисяч гривень.
Наразі триває розшук грабіжників.
У пресслужбі патрульної поліції Волині факт грабежу підтвердили. Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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