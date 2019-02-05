Заховав у металевій банці на березі озера: у волинянина вилучили набої

Учора, 13 лютого, у 29-річного жителя Ковельського району поліцейські вилучили металеву банку, у якій знаходилось 16 набоїв калібру 9 мм. Ємність з боєприпасами чоловік заховав на березі озера.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Цього ж дня прикордонники на міжнародному пункті пропуску Ягодин виявили у 52-річного жителя Кривого Рогу предмет, схожий на холодну зброю – кастет.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, виявлений предмет вилучили.Набої та кастет направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 та, відповідно, ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.Поліція Волині нагадує, що особа, яка добровільно здасть до органів влади зрою та боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.