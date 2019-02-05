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Заховав у металевій банці на березі озера: у волинянина вилучили набої

Заховав у металевій банці на березі озера: у волинянина вилучили набої
Учора, 13 лютого, у 29-річного жителя Ковельського району поліцейські вилучили металеву банку, у якій знаходилось 16 набоїв калібру 9 мм. Ємність з боєприпасами чоловік заховав на березі озера.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Цього ж дня прикордонники на міжнародному пункті пропуску Ягодин виявили у 52-річного жителя Кривого Рогу предмет, схожий на холодну зброю – кастет.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, виявлений предмет вилучили.

Набої та кастет направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 та, відповідно, ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Заховав у металевій банці на березі озера: у волинянина вилучили набої

Поліція Волині нагадує, що особа, яка добровільно здасть до органів влади зрою та боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинянин, набої, поліція
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