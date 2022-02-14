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У Білому домі пояснили, для чого поширюють публікації про можливі терміни початку війни

У Білому домі пояснили, для чого поширюють публікації про можливі терміни початку війни
Сполучені Штати щодня поширюють інформацію про «можливе вторгнення Росії в Україну», керуючись бажанням «зупинки російського вторгнення». Публікації не служать меті створити в Україні та навколо неї паніку, заявив радник президента США Джейк Салліван.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, передає Слово і Діло.

Салліван заявив, що Білий дім збирається робити такі заяви й далі. У Вашингтоні будуть бити тривогу з приводу будь-якої потенційної операції або провокації російської сторони, навіть якщо в інших країнах це будуть називати поширенням паніки.

«Наша думка полягає в тому, що ми не збираємося давати Росії можливість влаштувати сюрприз — спровокувати щось проти України або всього світу. Ми хочемо переконатися, що ми викладаємо світу те, що ми бачимо, настільки прозоро і ясно, наскільки це можливо, і ділимося цією інформацією настільки широко, наскільки можемо» - сказав він.

Салліван також заявив, що американська розвідка відстежує діяльність Росії, а деякі союзники по НАТО роблять заяви, аналогічні американським.

«У нас є інформація, зібрана розвідкою, яка вказує на активне планування цього, і не тільки Сполучені Штати говорять про це... Тому я вважаю, що світ повинен бути готовий до того, що Росія може створити привід, а потім почати потенційні військові дії» - резюмував він.

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Теги: Салліван, Білий дім, війна, публікації, Росія, Україна, США
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