У Білому домі пояснили, для чого поширюють публікації про можливі терміни початку війни

Джейк Салліван.



Про це повідомляє американський телеканал CNN, передає



Салліван заявив, що Білий дім збирається робити такі заяви й далі. У Вашингтоні будуть бити тривогу з приводу будь-якої потенційної операції або провокації російської сторони, навіть якщо в інших країнах це будуть називати поширенням паніки.



«Наша думка полягає в тому, що ми не збираємося давати Росії можливість влаштувати сюрприз — спровокувати щось проти України або всього світу. Ми хочемо переконатися, що ми викладаємо світу те, що ми бачимо, настільки прозоро і ясно, наскільки це можливо, і ділимося цією інформацією настільки широко, наскільки можемо» - сказав він.



Салліван також заявив, що американська розвідка відстежує діяльність Росії, а деякі союзники по НАТО роблять заяви, аналогічні американським.



«У нас є інформація, зібрана розвідкою, яка вказує на активне планування цього, і не тільки Сполучені Штати говорять про це... Тому я вважаю, що світ повинен бути готовий до того, що Росія може створити привід, а потім почати потенційні військові дії» - резюмував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сполучені Штати щодня поширюють інформацію про «можливе вторгнення Росії в Україну», керуючись бажанням «зупинки російського вторгнення». Публікації не служать меті створити в Україні та навколо неї паніку, заявив радник президента СШАПро це повідомляє американський телеканал CNN, передає Слово і Діло. Салліван заявив, що Білий дім збирається робити такі заяви й далі. У Вашингтоні будуть бити тривогу з приводу будь-якої потенційної операції або провокації російської сторони, навіть якщо в інших країнах це будуть називати поширенням паніки.«Наша думка полягає в тому, що ми не збираємося давати Росії можливість влаштувати сюрприз — спровокувати щось проти України або всього світу. Ми хочемо переконатися, що ми викладаємо світу те, що ми бачимо, настільки прозоро і ясно, наскільки це можливо, і ділимося цією інформацією настільки широко, наскільки можемо» - сказав він.Салліван також заявив, що американська розвідка відстежує діяльність Росії, а деякі союзники по НАТО роблять заяви, аналогічні американським.«У нас є інформація, зібрана розвідкою, яка вказує на активне планування цього, і не тільки Сполучені Штати говорять про це... Тому я вважаю, що світ повинен бути готовий до того, що Росія може створити привід, а потім почати потенційні військові дії» - резюмував він.

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