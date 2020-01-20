У волинянина на кордоні вилучили цигарок на 440 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Учора, 13 лютого, прикордонний наряд відділу «Дольськ» спільно з оперативниками Волинського загону зупинили на околиці одного з населених пунктів прикордоння автомобіль «Опель», наповнений цигарками.
Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Під час огляду автівки, якою керував 58-річний житель Камінь-Каширського району, охоронці кордону виявили в багажному відділенні тютюнові вироби. Волинянин перевозив майже півтори тисячі пачок цигарок, які не мали марок акцизного податку й з білоруськими акцизами.
За вказаним фактом до слідчих підрозділів Нацполіції прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого
ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
Цигарки та транспортний засіб правоохоронці вилучили. Попередня сума оцінки вилученого становить 440 тисяч гривень.
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Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Під час огляду автівки, якою керував 58-річний житель Камінь-Каширського району, охоронці кордону виявили в багажному відділенні тютюнові вироби. Волинянин перевозив майже півтори тисячі пачок цигарок, які не мали марок акцизного податку й з білоруськими акцизами.
За вказаним фактом до слідчих підрозділів Нацполіції прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого
ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
Цигарки та транспортний засіб правоохоронці вилучили. Попередня сума оцінки вилученого становить 440 тисяч гривень.
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