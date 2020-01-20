У волинянина на кордоні вилучили цигарок на 440 тисяч. ФОТО





Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.



Під час огляду автівки, якою керував 58-річний житель Камінь-Каширського району, охоронці кордону виявили в багажному відділенні тютюнові вироби. Волинянин перевозив майже півтори тисячі пачок цигарок, які не мали марок акцизного податку й з білоруськими акцизами.



За вказаним фактом до слідчих підрозділів Нацполіції прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого

ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).



Цигарки та транспортний засіб правоохоронці вилучили. Попередня сума оцінки вилученого становить 440 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 13 лютого, прикордонний наряд відділу «Дольськ» спільно з оперативниками Волинського загону зупинили на околиці одного з населених пунктів прикордоння автомобіль «Опель», наповнений цигарками.Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Під час огляду автівки, якою керував 58-річний житель Камінь-Каширського району, охоронці кордону виявили в багажному відділенні тютюнові вироби. Волинянин перевозив майже півтори тисячі пачок цигарок, які не мали марок акцизного податку й з білоруськими акцизами.За вказаним фактом до слідчих підрозділів Нацполіції прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченогост. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).Цигарки та транспортний засіб правоохоронці вилучили. Попередня сума оцінки вилученого становить 440 тисяч гривень.

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