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У волинянина на кордоні вилучили цигарок на 440 тисяч. ФОТО

У волинянина на кордоні вилучили цигарок на 440 тисяч. ФОТО
Учора, 13 лютого, прикордонний наряд відділу «Дольськ» спільно з оперативниками Волинського загону зупинили на околиці одного з населених пунктів прикордоння автомобіль «Опель», наповнений цигарками.

Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Під час огляду автівки, якою керував 58-річний житель Камінь-Каширського району, охоронці кордону виявили в багажному відділенні тютюнові вироби. Волинянин перевозив майже півтори тисячі пачок цигарок, які не мали марок акцизного податку й з білоруськими акцизами.

За вказаним фактом до слідчих підрозділів Нацполіції прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого
ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Цигарки та транспортний засіб правоохоронці вилучили. Попередня сума оцінки вилученого становить 440 тисяч гривень.
У волинянина на кордоні вилучили цигарок на 440 тисяч. ФОТО
У волинянина на кордоні вилучили цигарок на 440 тисяч. ФОТО
У волинянина на кордоні вилучили цигарок на 440 тисяч. ФОТО
У волинянина на кордоні вилучили цигарок на 440 тисяч. ФОТО

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Теги: цигарки, кордон, Волинь
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