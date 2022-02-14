У Володимирі жінка відмовилася забирати з пологового новонароджену дитину
Сьогодні, 12:05
У Володимирі матір відмовилася забрати з пологового новонароджену дитину.
Про це відомо з проєкту рішення виконавчого комітету від 11.02.2022 року Володимир-Волинської міської ради “Про реєстрацію народження дитини”, – передає “Княжий Град”.
Після народження дитини жінка написала заяву про відмову забрати дитину з пологового будинку.
Відомо, що матір дитини в шлюбі не перебуває.
Що змусило жінку піти на такий крок – невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це відомо з проєкту рішення виконавчого комітету від 11.02.2022 року Володимир-Волинської міської ради “Про реєстрацію народження дитини”, – передає “Княжий Град”.
Після народження дитини жінка написала заяву про відмову забрати дитину з пологового будинку.
Відомо, що матір дитини в шлюбі не перебуває.
Що змусило жінку піти на такий крок – невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Олігархи та бізнесмени вилітають з України чартерними рейсами
Сьогодні, 12:42
У Володимирі жінка відмовилася забирати з пологового новонароджену дитину
Сьогодні, 12:05
У волинянина на кордоні вилучили цигарок на 440 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 11:50
У Білому домі пояснили, для чого поширюють публікації про можливі терміни початку війни
Сьогодні, 11:33
Медіа