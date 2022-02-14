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У Володимирі жінка відмовилася забирати з пологового новонароджену дитину

У Володимирі жінка відмовилася забирати з пологового новонароджену дитину
У Володимирі матір відмовилася забрати з пологового новонароджену дитину.

Про це відомо з проєкту рішення виконавчого комітету від 11.02.2022 року Володимир-Волинської міської ради “Про реєстрацію народження дитини”, – передає “Княжий Град”.

Після народження дитини жінка написала заяву про відмову забрати дитину з пологового будинку.

Відомо, що матір дитини в шлюбі не перебуває.

Що змусило жінку піти на такий крок – невідомо.

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Теги: Володимир, пологовий, відмова
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