У Володимирі жінка відмовилася забирати з пологового новонароджену дитину





Про це відомо з проєкту рішення виконавчого комітету від 11.02.2022 року Володимир-Волинської міської ради “Про реєстрацію народження дитини”, – передає



Після народження дитини жінка написала заяву про відмову забрати дитину з пологового будинку.



Відомо, що матір дитини в шлюбі не перебуває.



Що змусило жінку піти на такий крок – невідомо.

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