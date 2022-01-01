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На Волині 29-річний чоловік після конфлікту підпалив обійстя сусіда

На Волині 29-річний чоловік після конфлікту підпалив обійстя сусіда
Інцидент трапився вночі, 13 лютого, в одному із сіл Горохівщини. На території господарства 47-річного волинянина виникла пожежа. Її ліквідували. На щастя, ніхто із людей не постраждав. З’ясувалося, що причина займання – підпал.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині

Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний сусід постраждалого. Після конфлікту, він підпалив заявнику господарську споруду.

За фактом знищення майна шляхом підпалу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, Горохівщина, поежа, сусід
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