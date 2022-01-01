На Волині 29-річний чоловік після конфлікту підпалив обійстя сусіда





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині



Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний сусід постраждалого. Після конфлікту, він підпалив заявнику господарську споруду.



За фактом знищення майна шляхом підпалу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інцидент трапився вночі, 13 лютого, в одному із сіл Горохівщини. На території господарства 47-річного волинянина виникла пожежа. Її ліквідували. На щастя, ніхто із людей не постраждав. З’ясувалося, що причина займання – підпал.Про це повідомляє пресслужба поліції ВолиніПоліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний сусід постраждалого. Після конфлікту, він підпалив заявнику господарську споруду.За фактом знищення майна шляхом підпалу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

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