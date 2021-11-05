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Олігархи та бізнесмени вилітають з України чартерними рейсами

Олігархи та бізнесмени вилітають з України чартерними рейсами
Українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише у неділю, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Про це інформує "Українська правда".

Такої кількості чартерів не було за 6 років спостережень.
Олігархи та бізнесмени вилітають з України чартерними рейсами

Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну в неділю – борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.

Пізніше Колесніков у коментарі УП зазначив, що перебуває у Києві й не збирається нікуди їхати. За його словами, літак вилетів до Праги на технічне обслуговування.

Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович.

За даними УП від двох джерел до ОПЗЖ та двох людей, яким пропонували виїхати, цей борт має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича. УП звернулася до нього по коментар.

Водночас, за даними УП, хоча один із бортів Ахметова вилетів із України в неділю, сам олігарх залишив країну 30 січня рейсом до Цюріха.
Олігархи та бізнесмени вилітають з України чартерними рейсами

Того ж дня виїхав з України бізнесмен Віктор Пінчук.

Бізнесмен, нардеп Вадим Новинський виїхав з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен.

Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський, кортеж якого збив на смерть людину.
Олігархи та бізнесмени вилітають з України чартерними рейсами

13 лютого з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, 12 лютого – Вадим Столар та Василь Хмельницький.

У пресслужбі Ставніцера повідомили УП, що він полетів у відрядження і днями повернеться в Україну.

У пресслужбі Хмельницького повідомили УП, що він полетів із командою на навчання і має повернутися в Україну 20 лютого. Там додали, що цей тур був запланований за три місяці і діти Хмельницького лишаються в Україні.
Олігархи та бізнесмени вилітають з України чартерними рейсами
Олігархи та бізнесмени вилітають з України чартерними рейсами
Олігархи та бізнесмени вилітають з України чартерними рейсами

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Теги: олігархи, залишають Україну, рейси, вилітають
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