Всеукраїнський страйк таксистів: яка ситуація у Луцьку





Інформаційне агентство ВолиньPost з'ясувало, що з цього приводу думають луцькі таксисти та чи відбувались схожі заворухи в обласному центрі Волині.



Через стрімке зростання цін, зокрема на пальне та сервісне обслуговування авто, українські таксисти вирішили влаштувати страйк. Дату обрали 14 лютого, адже саме у святковий день, до того ж, у понеділок — їхні послуги неабияк актуальні. А так, мовляв, пасажири та потенційні роботодавці відчують смак протесту і, ймовірно, задумаються.



Від компаній-агрегаторів водії вимагають підвищити мінімальні тарифи на перевезення щонайменше на 20-30% та зменшити розмір комісії за свої послуги, бо інакше, стверджують, працювати неприбутково.



Однак у Луцьку про мітинг таксисти не знають і працювали впродовж дня у звичному режимі. Щоправда, ініціативу таку підтримують.



Водій Bolt Михайло Щебет розповідає: чує про страйк вперше, проте логіку колег розуміє.



«Для мене — це підробіток, але я розумію тих водіїв, у кого така робота — основний дохід. Собівартість перевезень справді суттєво зросла. Крім того, поговорюють про впровадження касових апаратів для таксистів, а заробляти ж усі хочуть гідно. Тому ініціативу таку підтримую», - зазначає Михайло.



Не чули про страйк й інші водії у Луцьку, мовляв, день сьогодні насичений на замовлення — страйкувати не час.



Місцевий таксист Андрій Андрощук розповідає: стрічку Фейсбуку скролить часто, але таких новин не бачив.



«Якби знав, долучився би до страйку і колегам би передав. Бо хочеться заробляти, а не просто кататися на знижках. Подивіться, почім бензин зараз. А ще ремонт, банально навіть мийка! А їздити з комфортом усі хочуть», — стверджує чоловік.



Луцькі диспетчери компаній Bolt, 579 та Uklon про страйкування, кажуть, не знають, бо жодних скарг від користувачів не було.



Тарифи, додають, змінюються залежно від різних факторів. На це можуть впливати пора доби, свято чи будній день. У середньому поїздка Луцьком вартує 8 гривень за кілометр. Проте й така ціна дещо обурює містян.



До слова, в Україні про участь в акції заявили 5000 тисяч таксистів. У різних містах водії масово відмовлялися від замовлень, а у Києві ще й колоною рухались до офісів компаній. Окрім того,













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 14 лютого, через невдоволення чинними тарифами таксисти влаштували всеукраїнський страйк.з'ясувало, що з цього приводу думають луцькі таксисти та чи відбувались схожі заворухи в обласному центрі Волині.Через стрімке зростання цін, зокрема на пальне та сервісне обслуговування авто, українські таксисти вирішили влаштувати страйк. Дату обрали 14 лютого, адже саме у святковий день, до того ж, у понеділок — їхні послуги неабияк актуальні. А так, мовляв, пасажири та потенційні роботодавці відчують смак протесту і, ймовірно, задумаються.Від компаній-агрегаторів водії вимагають підвищити мінімальні тарифи на перевезення щонайменше на 20-30% та зменшити розмір комісії за свої послуги, бо інакше, стверджують, працювати неприбутково.Однак у Луцьку про мітинг таксисти не знають і працювали впродовж дня у звичному режимі. Щоправда, ініціативу таку підтримують.Водій Boltрозповідає: чує про страйк вперше, проте логіку колег розуміє.«Для мене — це підробіток, але я розумію тих водіїв, у кого така робота — основний дохід. Собівартість перевезень справді суттєво зросла. Крім того, поговорюють про впровадження касових апаратів для таксистів, а заробляти ж усі хочуть гідно. Тому ініціативу таку підтримую», - зазначає Михайло.Не чули про страйк й інші водії у Луцьку, мовляв, день сьогодні насичений на замовлення — страйкувати не час.Місцевий таксистрозповідає: стрічку Фейсбуку скролить часто, але таких новин не бачив.«Якби знав, долучився би до страйку і колегам би передав. Бо хочеться заробляти, а не просто кататися на знижках. Подивіться, почім бензин зараз. А ще ремонт, банально навіть мийка! А їздити з комфортом усі хочуть», — стверджує чоловік.Луцькі диспетчери компанійтапро страйкування, кажуть, не знають, бо жодних скарг від користувачів не було.Тарифи, додають, змінюються залежно від різних факторів. На це можуть впливати пора доби, свято чи будній день. У середньому поїздка Луцьком вартує 8 гривень за кілометр. Проте й така ціна дещо обурює містян.До слова, в Україні про участь в акції заявили 5000 тисяч таксистів. У різних містах водії масово відмовлялися від замовлень, а у Києві ще й колоною рухались до офісів компаній. Окрім того, за інформацією харківських ЗМІ , водіям, які не захотіли підтримати протест, колеги надсилали фейкові замовлення з образливим вмістом та погрозами.

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