У Луцьку стартують навчання для населення на випадок надзвичайних ситуацій. ФОТО

Від сьогодні, 14 лютого у Луцьку на Театральному майдані розпочалися практичні навчально-показові заняття щодо навчання населення основам цивільного захисту, діям в умовах надзвичайних ситуацій та порядку надання домедичної допомоги.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.У центрі Луцька встановили спеціальний намет, де громадяни можуть отримати практичні навички з надання допомоги людині, методичні матеріали з правил безпеки та порядку дій в кризових ситуаціях, в тому числі укриття від їх небезпечних факторів.До заходів долучаться також працівники Луцької та Волинської обласної організації Червоного Хреста.• 15 лютого - Театральний майдан, 16 лютого - бульвар Дружби народів, 2;• 16-17 лютого - майдан перед палацом урочистих подій на проспекті Соборності.