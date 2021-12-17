У Луцьку стартують навчання для населення на випадок надзвичайних ситуацій. ФОТО
Сьогодні, 13:18
Від сьогодні, 14 лютого у Луцьку на Театральному майдані розпочалися практичні навчально-показові заняття щодо навчання населення основам цивільного захисту, діям в умовах надзвичайних ситуацій та порядку надання домедичної допомоги.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
У центрі Луцька встановили спеціальний намет, де громадяни можуть отримати практичні навички з надання допомоги людині, методичні матеріали з правил безпеки та порядку дій в кризових ситуаціях, в тому числі укриття від їх небезпечних факторів.
До заходів долучаться також працівники Луцької та Волинської обласної організації Червоного Хреста.
Заходи триватимуть і в найближчі дні в різних куточках міста, зокрема:
• 15 лютого - Театральний майдан, 16 лютого - бульвар Дружби народів, 2;
• 16-17 лютого - майдан перед палацом урочистих подій на проспекті Соборності.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
У центрі Луцька встановили спеціальний намет, де громадяни можуть отримати практичні навички з надання допомоги людині, методичні матеріали з правил безпеки та порядку дій в кризових ситуаціях, в тому числі укриття від їх небезпечних факторів.
До заходів долучаться також працівники Луцької та Волинської обласної організації Червоного Хреста.
Заходи триватимуть і в найближчі дні в різних куточках міста, зокрема:
• 15 лютого - Театральний майдан, 16 лютого - бульвар Дружби народів, 2;
• 16-17 лютого - майдан перед палацом урочистих подій на проспекті Соборності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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