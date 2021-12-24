«Ковідну» тисячу можна отримати готівкою: хто це може зробити
Сьогодні, 13:51
Українці зможуть отримати тисячу за повний курс вакцинації від коронавірусу готівкою.
Про це пише ТСН.
Над механізмом вже почали працювати в Міністерстві цифрової трансформації. Люди, які не мають смартфонів і не користуються застосунком "Дія", зможуть подати звернення на отримання грошової допомоги.
Зазначається, що такий альтернативний оффлайн-режим видавання коштів буде реалізований від квітня до вересня 2022-го.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що усі українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф. Нову державну програму, попередньо, буде запущено у квітні 2022 року. Які моделі смартфонів роздадуть українцям – Зеленський не уточнив.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише ТСН.
Над механізмом вже почали працювати в Міністерстві цифрової трансформації. Люди, які не мають смартфонів і не користуються застосунком "Дія", зможуть подати звернення на отримання грошової допомоги.
Зазначається, що такий альтернативний оффлайн-режим видавання коштів буде реалізований від квітня до вересня 2022-го.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що усі українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф. Нову державну програму, попередньо, буде запущено у квітні 2022 року. Які моделі смартфонів роздадуть українцям – Зеленський не уточнив.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мотоцикліста на Волині оштрафували на 51 тисячу за п'яну ДТП
Сьогодні, 14:02
«Ковідну» тисячу можна отримати готівкою: хто це може зробити
Сьогодні, 13:51
Олігархи та бізнесмени вилітають з України чартерними рейсами
Сьогодні, 12:42
Медіа