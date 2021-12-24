«Ковідну» тисячу можна отримати готівкою: хто це може зробити





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Над механізмом вже почали працювати в Міністерстві цифрової трансформації. Люди, які не мають смартфонів і не користуються застосунком "Дія", зможуть подати звернення на отримання грошової допомоги.



Зазначається, що такий альтернативний оффлайн-режим видавання коштів буде реалізований від квітня до вересня 2022-го.



Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що усі

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