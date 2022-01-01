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У Підгайцівській громаді створили свою серію фантиків «Love is…». ФОТО

У Підгайцівській громаді створили свою серію фантиків «Love is…». ФОТО
У Підгайцівській громаді вирішили створити свою серію фантиків до відомої жувальної гумки «Love is…».

Жартівливий контент розмістив на своїй сторінці у мережі Facebook заступник Підгайцівського сільського голови Олександр Бляшук, зазначивши, що жарти найкраще зрозуміють саме мешканці громади.

На кожній картинці порада, як краще проявити любов до коханої людини у різних відомих місцях Підгайцівської громади.

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Теги: Підгайці, любов, Love is, жуйки, фантики
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