У Підгайцівській громаді створили свою серію фантиків «Love is…». ФОТО





Жартівливий контент розмістив на своїй Олександр Бляшук, зазначивши, що жарти найкраще зрозуміють саме мешканці громади.



На кожній картинці порада, як краще проявити любов до коханої людини у різних відомих місцях Підгайцівської громади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Підгайцівській громаді вирішили створити свою серію фантиків до відомої жувальної гумки «Love is…».Жартівливий контент розмістив на своїй сторінці у мережі Facebook заступник Підгайцівського сільського голови, зазначивши, що жарти найкраще зрозуміють саме мешканці громади.На кожній картинці порада, як краще проявити любов до коханої людини у різних відомих місцях Підгайцівської громади.

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