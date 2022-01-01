У Підгайцівській громаді створили свою серію фантиків «Love is…». ФОТО
Сьогодні, 14:42
У Підгайцівській громаді вирішили створити свою серію фантиків до відомої жувальної гумки «Love is…».
Жартівливий контент розмістив на своїй сторінці у мережі Facebook заступник Підгайцівського сільського голови Олександр Бляшук, зазначивши, що жарти найкраще зрозуміють саме мешканці громади.
На кожній картинці порада, як краще проявити любов до коханої людини у різних відомих місцях Підгайцівської громади.
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Жартівливий контент розмістив на своїй сторінці у мережі Facebook заступник Підгайцівського сільського голови Олександр Бляшук, зазначивши, що жарти найкраще зрозуміють саме мешканці громади.
На кожній картинці порада, як краще проявити любов до коханої людини у різних відомих місцях Підгайцівської громади.
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