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Мотоцикліста на Волині оштрафували на 51 тисячу за п'яну ДТП

Мотоцикліста на Волині оштрафували на 51 тисячу за п'яну ДТП
Ковельський суд призначив 51 тис. грн мотоциклісту за п'яну ДТП з Range Rover. Аварія сталась ввечері 18 липня, тоді водій мотоцикла Kawasaki-Z 750 допустив зіткнення з автомобілем. У суді чоловік не заперечував свою провину та зізнався, що перед поїздкою випив пива. Внаслідок аварії постраждала лише пасажирка мотоцикла, водій компенсував їй витрати на лікування.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 7 лютого, аварія сталась близько 21:00 18 липня 2021 року на вулиці Володимирській в Ковелі, пише zaxid.net. Водій мотоцикла Kawasaki-Z 750, перебуваючи в стані сп'яніння, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Range Rover. Внаслідок ДТП пасажирка мотоциклу отримала перелом фаланги пальця, що відноситься до ушкоджень середнього ступеня важкості.

Допитаний в суді мотоцикліст визнав свою провину та підтвердив, що у той вечір перед поїздкою випив пива. За декілька годин після вживання алкоголю він разом з пасажиркою виїхав з Турійська до Ковеля на мотоциклі. Чоловік запевнив, що намагався уникнути зіткнення, однак, це не вдалось. Ще до рішення суду він компенсував потерпілій витрати на лікування.

Суд взяв до уваги розкаяння та позитивну характеристику чоловіка з місця роботи,

Відомо, що він військовий, брав участь у бойових діях, наразі працює на посаді помічника начальника служби ракетно-артилерійського озброєння військової частини А1008 міста Володимир.

Відтак суддя Тетяна Денисюк визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 286-1 ККУ (керування у стані сп'яніння, що привезло до травм) та призначила йому 51 тис. грн штрафу. Крім того, йому на три роки заборонили керувати транспортом. Також чоловік повинен заплатити 3,4 тис. грн за проведені експертизи.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

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Теги: Волинь, ковель, мотоцикліст, штраф
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