У громаді на Волині запрацювали шість шкіл, які не було чим опалювати





Про це розповів Ігор Кузава.



Всього у громаді 19 загальноосвітніх закладів.



Через відсутність палива шість навчальних закладів відправили дітей на дистанційне навчання. Як розповів директор ліцею у селі Топільне Валентин Глушко, в класах була температура 5 градусів.



У п'ятницю (11 лютого – ред.), в ліцей завезли 5,5 тонн торфобрикету. Цього палива, зі слів керівника Топільненського ліцею, вистачить на тиждень.



Як розповів начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради, після перемовин з фірмою-постачальником домовилися, що перебоїв з доставкою палива у навчальні заклади громади більше не буде.

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