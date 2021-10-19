У громаді на Волині запрацювали шість шкіл, які не було чим опалювати
Сьогодні, 14:27
У Рожищенській громаді 14 лютого запрацювали шість загальноосвітніх закладів, які тиждень були зачинені через відсутність у школах торфобрикету.
Про це розповів Суспільному начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Ігор Кузава.
Всього у громаді 19 загальноосвітніх закладів.
Через відсутність палива шість навчальних закладів відправили дітей на дистанційне навчання. Як розповів директор ліцею у селі Топільне Валентин Глушко, в класах була температура 5 градусів.
У п'ятницю (11 лютого – ред.), в ліцей завезли 5,5 тонн торфобрикету. Цього палива, зі слів керівника Топільненського ліцею, вистачить на тиждень.
Як розповів начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради, після перемовин з фірмою-постачальником домовилися, що перебоїв з доставкою палива у навчальні заклади громади більше не буде.
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Про це розповів Суспільному начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Ігор Кузава.
Всього у громаді 19 загальноосвітніх закладів.
Через відсутність палива шість навчальних закладів відправили дітей на дистанційне навчання. Як розповів директор ліцею у селі Топільне Валентин Глушко, в класах була температура 5 градусів.
У п'ятницю (11 лютого – ред.), в ліцей завезли 5,5 тонн торфобрикету. Цього палива, зі слів керівника Топільненського ліцею, вистачить на тиждень.
Як розповів начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради, після перемовин з фірмою-постачальником домовилися, що перебоїв з доставкою палива у навчальні заклади громади більше не буде.
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Коментарі 1
Тобто вже офіційно сказали що короновірус тут ні до чого. До князювалися що вже школи немає чим опалювати.
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