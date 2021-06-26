Як лучан навчають цивільному захисту. ФОТО

У Луцьку всіх охочих навчатимуть, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій. Перший день таких занять стартував уже сьогодні, 14 лютого, на території Театрального майдану.Журналіститеж прийшли до намету, аби дізнатися, як проходить навчання та поспілкуватися з лучанами про те, чи вважають вони таку ініціативу дійсно корисною.Викладач-методист територіальних курсіврозповідає: навчально-консультаційний пункт розгорнули для того, аби люди були більш обізнаними та й охочих чимало.«Люди часто цим цікавляться, а дезінформації — багато. Тож Луцька міська рада разом із ДСНС вирішили організувати такі навчання, аби жителі міста мали змогу отримати правдиву, достовірну інформацію і знали, як діяти в разі надзвичайних подій», — зазначав Олександр Мулько.Розгортають пункти у разі потреби, проте такі навчання відбуваються чи не щороку.У наметі є: столик із інформативними листівками-пам'ятками, консультації з приводу вибухо-небезпечних придметів та домедичної допомоги.Із собою ми взяли кілька брошур, зокрема з порадами про те, як підготуватися до надзвичайної події вдома, що покласти в тривожну валізу й аптечку та як діяти після попереджувального сигналу «УВАГА ВСІМ».Біля наступної локації — багато макетів вибухо-небезпечних предметів. Фахівець відразу тлумачить:«Такі знахідки — потенційно небезпечні. Якщо ви виявили подібне, головне правило — не чіпати. Не намагатись розібрати, знешкодити, виплавити, кинути у вогнище чи воду. Будь-які рухи можуть викликати детонацію (вибухове займання, - ред.) прямо в руках, яка не залишить шансів на існування. Ми мусимо бути готові до такого», — розповідає сапер групи піротехнічних робітІ найбільше люду поруч із манекеном, де вчать основам надання домедичної допомоги, адже тут і попрактикуватися відразу можна.завітала сюди випадково. Гуляла, каже, центром, побачила намет і вирішила заглянути з цікавості.«Це дуже цікаво і важливо! Корисно й те, що не просто розповідають, а й наочно показують. Я вчилась надавати допомогу при зупинці серцебиття та дихання. Статися може всяке — ніхто не застрахований, а таким чином можна врятувати життя. Я вважаю, такі речі повинен знати кожен», — ділиться враженнями жінка.44-річнийкаже: востаннє вчився такому в школі, однак, освіжити пам'ять зараз доречно як ніколи.«Навіть якщо бойових дій не буде — навички в житті можуть знадобитися, раптом аварія якась. Сьогодні пригадав, як правильно виставити руку, аби ненароком грудну клітку не пошкодити. Такі елементарні речі — варто знати, безумовно», — розповідає чоловік.Дружина Валеріядізналася для себе теж достатньо і зізнається: непрямий масаж ніколи не робила і навіть не бачила, як це відбувається.«Навчилась накладати правильно джгут. Виявляється, дуже важливо написати час накладання, аби потім медики зорієнтувались і належно надали допомогу», — каже пані Світлана.Охочих навчитись основам цивільного захисту справді чимало. Цікаво й пізнавально було і школярам, і пенсіонерам. До того ж, кожен містянин може вибрати зручний для себе час, адже такі заняття триватимуть протягом п'яти днівна Театральному майдані- бульвар Дружби Народів, 2- проспект Соборності