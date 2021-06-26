Як лучан навчають цивільному захисту. ФОТО
Сьогодні, 17:25
У Луцьку всіх охочих навчатимуть, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій. Перший день таких занять стартував уже сьогодні, 14 лютого, на території Театрального майдану.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost теж прийшли до намету, аби дізнатися, як проходить навчання та поспілкуватися з лучанами про те, чи вважають вони таку ініціативу дійсно корисною.
Викладач-методист територіальних курсів Олександр Мулько розповідає: навчально-консультаційний пункт розгорнули для того, аби люди були більш обізнаними та й охочих чимало.
«Люди часто цим цікавляться, а дезінформації — багато. Тож Луцька міська рада разом із ДСНС вирішили організувати такі навчання, аби жителі міста мали змогу отримати правдиву, достовірну інформацію і знали, як діяти в разі надзвичайних подій», — зазначав Олександр Мулько.
Розгортають пункти у разі потреби, проте такі навчання відбуваються чи не щороку.
У наметі є три локації: столик із інформативними листівками-пам'ятками, консультації з приводу вибухо-небезпечних придметів та домедичної допомоги.
Із собою ми взяли кілька брошур, зокрема з порадами про те, як підготуватися до надзвичайної події вдома, що покласти в тривожну валізу й аптечку та як діяти після попереджувального сигналу «УВАГА ВСІМ».
Біля наступної локації — багато макетів вибухо-небезпечних предметів. Фахівець відразу тлумачить:
«Такі знахідки — потенційно небезпечні. Якщо ви виявили подібне, головне правило — не чіпати. Не намагатись розібрати, знешкодити, виплавити, кинути у вогнище чи воду. Будь-які рухи можуть викликати детонацію (вибухове займання, - ред.) прямо в руках, яка не залишить шансів на існування. Ми мусимо бути готові до такого», — розповідає сапер групи піротехнічних робіт Максим Білець.
І найбільше люду поруч із манекеном, де вчать основам надання домедичної допомоги, адже тут і попрактикуватися відразу можна.
Наталія Вітовська завітала сюди випадково. Гуляла, каже, центром, побачила намет і вирішила заглянути з цікавості.
«Це дуже цікаво і важливо! Корисно й те, що не просто розповідають, а й наочно показують. Я вчилась надавати допомогу при зупинці серцебиття та дихання. Статися може всяке — ніхто не застрахований, а таким чином можна врятувати життя. Я вважаю, такі речі повинен знати кожен», — ділиться враженнями жінка.
44-річний Валерій Єрофеєв каже: востаннє вчився такому в школі, однак, освіжити пам'ять зараз доречно як ніколи.
«Навіть якщо бойових дій не буде — навички в житті можуть знадобитися, раптом аварія якась. Сьогодні пригадав, як правильно виставити руку, аби ненароком грудну клітку не пошкодити. Такі елементарні речі — варто знати, безумовно», — розповідає чоловік.
Дружина Валерія Світлана Єрофеєва дізналася для себе теж достатньо і зізнається: непрямий масаж ніколи не робила і навіть не бачила, як це відбувається.
«Навчилась накладати правильно джгут. Виявляється, дуже важливо написати час накладання, аби потім медики зорієнтувались і належно надали допомогу», — каже пані Світлана.
Охочих навчитись основам цивільного захисту справді чимало. Цікаво й пізнавально було і школярам, і пенсіонерам. До того ж, кожен містянин може вибрати зручний для себе час, адже такі заняття триватимуть протягом п'яти днів з 10 до 17 години.
14-15 лютого на Театральному майдані
16 лютого - бульвар Дружби Народів, 2 (район ДПЗ)
17-18 лютого - проспект Соборності (майдан перед палацом урочистих подій)
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Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost теж прийшли до намету, аби дізнатися, як проходить навчання та поспілкуватися з лучанами про те, чи вважають вони таку ініціативу дійсно корисною.
Викладач-методист територіальних курсів Олександр Мулько розповідає: навчально-консультаційний пункт розгорнули для того, аби люди були більш обізнаними та й охочих чимало.
«Люди часто цим цікавляться, а дезінформації — багато. Тож Луцька міська рада разом із ДСНС вирішили організувати такі навчання, аби жителі міста мали змогу отримати правдиву, достовірну інформацію і знали, як діяти в разі надзвичайних подій», — зазначав Олександр Мулько.
Розгортають пункти у разі потреби, проте такі навчання відбуваються чи не щороку.
У наметі є три локації: столик із інформативними листівками-пам'ятками, консультації з приводу вибухо-небезпечних придметів та домедичної допомоги.
Із собою ми взяли кілька брошур, зокрема з порадами про те, як підготуватися до надзвичайної події вдома, що покласти в тривожну валізу й аптечку та як діяти після попереджувального сигналу «УВАГА ВСІМ».
Біля наступної локації — багато макетів вибухо-небезпечних предметів. Фахівець відразу тлумачить:
«Такі знахідки — потенційно небезпечні. Якщо ви виявили подібне, головне правило — не чіпати. Не намагатись розібрати, знешкодити, виплавити, кинути у вогнище чи воду. Будь-які рухи можуть викликати детонацію (вибухове займання, - ред.) прямо в руках, яка не залишить шансів на існування. Ми мусимо бути готові до такого», — розповідає сапер групи піротехнічних робіт Максим Білець.
І найбільше люду поруч із манекеном, де вчать основам надання домедичної допомоги, адже тут і попрактикуватися відразу можна.
Наталія Вітовська завітала сюди випадково. Гуляла, каже, центром, побачила намет і вирішила заглянути з цікавості.
«Це дуже цікаво і важливо! Корисно й те, що не просто розповідають, а й наочно показують. Я вчилась надавати допомогу при зупинці серцебиття та дихання. Статися може всяке — ніхто не застрахований, а таким чином можна врятувати життя. Я вважаю, такі речі повинен знати кожен», — ділиться враженнями жінка.
44-річний Валерій Єрофеєв каже: востаннє вчився такому в школі, однак, освіжити пам'ять зараз доречно як ніколи.
«Навіть якщо бойових дій не буде — навички в житті можуть знадобитися, раптом аварія якась. Сьогодні пригадав, як правильно виставити руку, аби ненароком грудну клітку не пошкодити. Такі елементарні речі — варто знати, безумовно», — розповідає чоловік.
Дружина Валерія Світлана Єрофеєва дізналася для себе теж достатньо і зізнається: непрямий масаж ніколи не робила і навіть не бачила, як це відбувається.
«Навчилась накладати правильно джгут. Виявляється, дуже важливо написати час накладання, аби потім медики зорієнтувались і належно надали допомогу», — каже пані Світлана.
Охочих навчитись основам цивільного захисту справді чимало. Цікаво й пізнавально було і школярам, і пенсіонерам. До того ж, кожен містянин може вибрати зручний для себе час, адже такі заняття триватимуть протягом п'яти днів з 10 до 17 години.
14-15 лютого на Театральному майдані
16 лютого - бульвар Дружби Народів, 2 (район ДПЗ)
17-18 лютого - проспект Соборності (майдан перед палацом урочистих подій)
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