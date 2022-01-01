Де у Луцьку не буде світла завтра, 15 лютого





Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 09:00 до 15:00 - вул. Георгія Гонгадзе, вул. Клима Савури, 50-64, 82, вул. Карпенка - Карого (частково), вул. О. Богачука;



з 10:00- до 16:00 - вул. Аграрна (с.Рованці).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт у вівторок, 15 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 09:00 до 15:00 - вул. Георгія Гонгадзе, вул. Клима Савури, 50-64, 82, вул. Карпенка - Карого (частково), вул. О. Богачука;з 10:00- до 16:00 - вул. Аграрна (с.Рованці).

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