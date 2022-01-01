Де у Луцьку не буде світла завтра, 15 лютого
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у вівторок, 15 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 15:00 - вул. Георгія Гонгадзе, вул. Клима Савури, 50-64, 82, вул. Карпенка - Карого (частково), вул. О. Богачука;
з 10:00- до 16:00 - вул. Аграрна (с.Рованці).
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Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 15:00 - вул. Георгія Гонгадзе, вул. Клима Савури, 50-64, 82, вул. Карпенка - Карого (частково), вул. О. Богачука;
з 10:00- до 16:00 - вул. Аграрна (с.Рованці).
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