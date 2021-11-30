На Волині пасажирка викликала поліцію до тверезого водія

Наталія К. помітила, що у водія тремтіли руки і почервоніло обличчя, крім того, чоловік вибіг з транспорту і переслідував дітей, які кинули сніжку в автобус. Відтак жінка викликала поліцію. Виявилось, що водій тверезий, а на жінку склали постанову за статтею про завідомо неправдивий виклик, яка передбачає 850 грн штрафу. Жінка подала позов до суду з проханням скасувати постанову, і виграла його.



Як йдеться у рішенні Ковельського міськрайонного суду від 8 лютого, про яке повідомляє



Жінці здалось, що водій перебуває у стані сп'яніння, тому вона викликала на місце поліцію. Втім, після огляду на стан сп'яніння виявилось, що чоловік тверезий. Відтак на Наталію К. склали постанову за завідомо неправдивий виклик, що передбачає штраф 850 грн.



Наталія К. звернулась до суду з проханням скасувати цей штраф, оскільки на момент виклику правоохоронців вона не знала, що водій тверезий, а його поведінка дозволяла припустити, що чоловік можливо перебуває у стані сп'яніння. Суд із цим аргументом погодився.



«Судом встановлено, що поведінка водія маршрутного таксі у сукупності з такими ознаками, такі як почервоніння обличчя, розширені зіниці та тремтіння рук, дали підставу позивачу припустити, що останній може перебувати в стані алкогольного сп`яніння. Позивач зателефонувала на лінію «102» та повідомила про свої припущення. Відтак, для підтвердження чи спростування свого припущення позивач була наділена правом повідомити про даний факт працівників поліції», – йдеться у рішенні.



Відтак суддя Тетяна Денисюк задовольнила позов та скасувала постанову. Також з поліції стягнуть 454 грн судового збору та 500 грн на правничу допомогу для позивачки. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажирка маршрутки Люблинець-Ковель викликала поліцію, бо запідозрила водія у сп'янінні. Інцидент стався 12 грудня. Тоді. помітила, що у водія тремтіли руки і почервоніло обличчя, крім того, чоловік вибіг з транспорту і переслідував дітей, які кинули сніжку в автобус. Відтак жінка викликала поліцію. Виявилось, що водій тверезий, а на жінку склали постанову за статтею про завідомо неправдивий виклик, яка передбачає 850 грн штрафу. Жінка подала позов до суду з проханням скасувати постанову, і виграла його.Як йдеться у рішенні Ковельського міськрайонного суду від 8 лютого, про яке повідомляє Ковель.Медіа , 12 грудня 2021 року Наталія К. їхала маршруткою Люблинець-Ковель. Жінка звернула увагу на те, що у водія тремтять руки, розширені зіниці, а також почервоніло обличчя. Проїхавши кілька метрів по маршруту пасажирка почула, як діти кинули сніжку в автобус, на що водій зупинив рух та почав бігти за дітьми.Жінці здалось, що водій перебуває у стані сп'яніння, тому вона викликала на місце поліцію. Втім, після огляду на стан сп'яніння виявилось, що чоловік тверезий. Відтак на Наталію К. склали постанову за завідомо неправдивий виклик, що передбачає штраф 850 грн.Наталія К. звернулась до суду з проханням скасувати цей штраф, оскільки на момент виклику правоохоронців вона не знала, що водій тверезий, а його поведінка дозволяла припустити, що чоловік можливо перебуває у стані сп'яніння. Суд із цим аргументом погодився.«Судом встановлено, що поведінка водія маршрутного таксі у сукупності з такими ознаками, такі як почервоніння обличчя, розширені зіниці та тремтіння рук, дали підставу позивачу припустити, що останній може перебувати в стані алкогольного сп`яніння. Позивач зателефонувала на лінію «102» та повідомила про свої припущення. Відтак, для підтвердження чи спростування свого припущення позивач була наділена правом повідомити про даний факт працівників поліції», – йдеться у рішенні.Відтак суддязадовольнила позов та скасувала постанову. Також з поліції стягнуть 454 грн судового збору та 500 грн на правничу допомогу для позивачки. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів.

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