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У Волинській ОДА затримали заступника голови Ковельської РДА

У Волинській ОДА затримали заступника голови Ковельської РДА
У приміщенні Волинської ОДА затримали заступника голови Ковельської райдержадміністрації.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини власні джерела, йдеться про Дмитра Красносельського. Одна з версій причини затримання – справа про хабар.

Станом на 14:30 тривають слідчі дії, які проводять працівники Служби безпеки України.

Подробиці – згодом.

Довідка

Дмитро Красносельський – уродженець Луганська, навчався у Луганському інституті внутрішніх справ МВС України, працював в органах МВС Луганщини, а в 2014 році очолив Кремінську РДА Луганської області. З вересня 2020 року працював заступником голови Маневицької РДА, а 20 квітня 2021 року призначений заступником голови Ковельської РДА.

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Теги: Волинська ОДА, Ковельська РДА, заступник, затримали, хабар
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