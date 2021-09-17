У Волинській ОДА затримали заступника голови Ковельської РДА





Як повідомили Дмитра Красносельського. Одна з версій причини затримання – справа про хабар.



Станом на 14:30 тривають слідчі дії, які проводять працівники Служби безпеки України.



Подробиці – згодом.



Довідка



Дмитро Красносельський – уродженець Луганська, навчався у Луганському інституті внутрішніх справ МВС України, працював в органах МВС Луганщини, а в 2014 році очолив Кремінську РДА Луганської області. З вересня 2020 року працював заступником голови Маневицької РДА, а 20 квітня 2021 року призначений заступником голови Ковельської РДА.



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