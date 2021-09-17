У Волинській ОДА затримали заступника голови Ковельської РДА
Сьогодні, 15:10
У приміщенні Волинської ОДА затримали заступника голови Ковельської райдержадміністрації.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини власні джерела, йдеться про Дмитра Красносельського. Одна з версій причини затримання – справа про хабар.
Станом на 14:30 тривають слідчі дії, які проводять працівники Служби безпеки України.
Подробиці – згодом.
Довідка
Дмитро Красносельський – уродженець Луганська, навчався у Луганському інституті внутрішніх справ МВС України, працював в органах МВС Луганщини, а в 2014 році очолив Кремінську РДА Луганської області. З вересня 2020 року працював заступником голови Маневицької РДА, а 20 квітня 2021 року призначений заступником голови Ковельської РДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини власні джерела, йдеться про Дмитра Красносельського. Одна з версій причини затримання – справа про хабар.
Станом на 14:30 тривають слідчі дії, які проводять працівники Служби безпеки України.
Подробиці – згодом.
Довідка
Дмитро Красносельський – уродженець Луганська, навчався у Луганському інституті внутрішніх справ МВС України, працював в органах МВС Луганщини, а в 2014 році очолив Кремінську РДА Луганської області. З вересня 2020 року працював заступником голови Маневицької РДА, а 20 квітня 2021 року призначений заступником голови Ковельської РДА.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку просять повернути стару схему маршруту №9
Сьогодні, 15:45
На Волині пасажирка викликала поліцію до тверезого водія
Сьогодні, 15:20
У Волинській ОДА затримали заступника голови Ковельської РДА
Сьогодні, 15:10
Медіа