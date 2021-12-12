У Луцьку цивільних вчитимуть надавати домедичну допомогу. КУДИ І КОЛИ ПРИЙТИ





Про це повідомляє пресслужба Луцької міськради.



Проведуть їх фахівців комунального підприємства “Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.



Так, 16 лютого такі навчання відбудуться в приміщенні Палацу культури міста Луцька (вул. Богдана Хмельницького, 1). Початок о 18.00 годині.



18 лютого заняття відбудуться в приміщенні Палацу учнівської молоді (вул. Шопена, 18) о 15.00 годині.

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