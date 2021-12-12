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У Луцьку цивільних вчитимуть надавати домедичну допомогу. КУДИ І КОЛИ ПРИЙТИ

У Луцьку цивільних вчитимуть надавати домедичну допомогу. КУДИ І КОЛИ ПРИЙТИ
У Луцьку навчатимуть охочих наданню домедичної допомоги потерпілим від надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міськради.

Проведуть їх фахівців комунального підприємства “Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

Так, 16 лютого такі навчання відбудуться в приміщенні Палацу культури міста Луцька (вул. Богдана Хмельницького, 1). Початок о 18.00 годині.

18 лютого заняття відбудуться в приміщенні Палацу учнівської молоді (вул. Шопена, 18) о 15.00 годині.

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Теги: Луцьк, навчання, медична допомога
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