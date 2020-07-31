У Луцьку просять повернути стару схему маршруту №9
Сьогодні, 15:45
Лучанка просить повернути стару схему руху автобусів за маршрутом № 9 на ділянці Мамсурова – Молодіжна, яка діяла у 2021 році.
Відповідну петицію розмістила на сайті E-Dem Анастасія Теслюк.
Авторка звернення зазначає, що старий маршрут був набагато кращий для мешканців, які проживають в тому районі для доїзду до місць роботи, шкіл та садочків. Крім того, стара схема руху була зручнішою для працівників і відвідувачів КП «Ласка» та волонтерів.
Аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.
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Відповідну петицію розмістила на сайті E-Dem Анастасія Теслюк.
Авторка звернення зазначає, що старий маршрут був набагато кращий для мешканців, які проживають в тому районі для доїзду до місць роботи, шкіл та садочків. Крім того, стара схема руху була зручнішою для працівників і відвідувачів КП «Ласка» та волонтерів.
Аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.
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