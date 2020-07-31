У Луцьку просять повернути стару схему маршруту №9





Відповідну петицію розмістила на сайті Анастасія Теслюк.



Авторка звернення зазначає, що старий маршрут був набагато кращий для мешканців, які проживають в тому районі для доїзду до місць роботи, шкіл та садочків. Крім того, стара схема руху була зручнішою для працівників і відвідувачів КП «Ласка» та волонтерів.



Аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка просить повернути стару схему руху автобусів за маршрутом № 9 на ділянці Мамсурова – Молодіжна, яка діяла у 2021 році.Відповідну петицію розмістила на сайті E-Dem Авторка звернення зазначає, що старий маршрут був набагато кращий для мешканців, які проживають в тому районі для доїзду до місць роботи, шкіл та садочків. Крім того, стара схема руху була зручнішою для працівників і відвідувачів КП «Ласка» та волонтерів.Аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

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