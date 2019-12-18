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За межами України перебувають більше 20 нардепів

За межами України перебувають більше 20 нардепів
Станом на 12 годину дня 14 лютого в Україні немає 23 народних депутатів.

Про це пише Українська правда.

Зокрема, йдеться про таких народних обранців:

Абрамович Ігор, 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);

Аліксейчук Олександр, 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);

Аллахвердієва Ірина, 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);

Плачкова Тетяна, 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);

Борт Віталій, 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);

Пузанов Олександр, 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);

Іванісов Роман, 11 лютого вилетів у Париж (Франція);

Кива Ілля, 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);

Королевська Наталія, 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);

Кривошеєв Ігор, 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);

Льовочкін Сергій, 10 лютого полетів до Венеції (Італія);

Львочкіна Юлія, 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);

Нагорняк Сергій, 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);

Новинський Вадим, 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);

Пивоваров Артем, 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);

Рабінович Вадим, 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);

Солод Юрій, 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);

Устінова Олександра, 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);

Железняк Роман, 12 лютого відправився у Париж (Франція);

Шпенов Дмитро, 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);

Столар Вадим, 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);

Яковенко Євген, 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);

Волошин Олег, 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну. Лише у неділю, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

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Теги: Україна, депутати
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