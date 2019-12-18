За межами України перебувають більше 20 нардепів
Сьогодні, 16:05
Станом на 12 годину дня 14 лютого в Україні немає 23 народних депутатів.
Про це пише Українська правда.
Зокрема, йдеться про таких народних обранців:
Абрамович Ігор, 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр, 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина, 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна, 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій, 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр, 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман, 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кива Ілля, 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія, 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Кривошеєв Ігор, 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Льовочкін Сергій, 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія, 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Нагорняк Сергій, 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Новинський Вадим, 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Пивоваров Артем, 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Рабінович Вадим, 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Солод Юрій, 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Устінова Олександра, 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Роман, 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Шпенов Дмитро, 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим, 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген, 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег, 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
Нагадаємо, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну. Лише у неділю, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Українська правда.
Зокрема, йдеться про таких народних обранців:
Абрамович Ігор, 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр, 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина, 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна, 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій, 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр, 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман, 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кива Ілля, 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія, 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Кривошеєв Ігор, 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Льовочкін Сергій, 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія, 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Нагорняк Сергій, 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Новинський Вадим, 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Пивоваров Артем, 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Рабінович Вадим, 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Солод Юрій, 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Устінова Олександра, 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Роман, 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Шпенов Дмитро, 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим, 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген, 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег, 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
Нагадаємо, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну. Лише у неділю, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
кандидати на позбавлення мандата
криси розбігаються
Останні новини
Взяв 4 тисячі доларів: що відомо про затримання заступника голови Ковельської РДА. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:17
За межами України перебувають більше 20 нардепів
Сьогодні, 16:05
У Луцьку просять повернути стару схему маршруту №9
Сьогодні, 15:45
На Волині пасажирка викликала поліцію до тверезого водія
Сьогодні, 15:20
Медіа