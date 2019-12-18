За межами України перебувають більше 20 нардепів





Про це пише



Зокрема, йдеться про таких народних обранців:



Абрамович Ігор, 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);



Аліксейчук Олександр, 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);



Аллахвердієва Ірина, 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);



Плачкова Тетяна, 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);



Борт Віталій, 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);



Пузанов Олександр, 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);



Іванісов Роман, 11 лютого вилетів у Париж (Франція);



Кива Ілля, 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);



Королевська Наталія, 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);



Кривошеєв Ігор, 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);



Льовочкін Сергій, 10 лютого полетів до Венеції (Італія);



Львочкіна Юлія, 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);



Нагорняк Сергій, 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);



Новинський Вадим, 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);



Пивоваров Артем, 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);



Рабінович Вадим, 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);



Солод Юрій, 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);



Устінова Олександра, 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);



Железняк Роман, 12 лютого відправився у Париж (Франція);



Шпенов Дмитро, 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);



Столар Вадим, 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);



Яковенко Євген, 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);



Волошин Олег, 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.



Нагадаємо, що

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