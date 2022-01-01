Взяв 4 тисячі доларів: що відомо про затримання заступника голови Ковельської РДА. ОНОВЛЕНО

У приміщенні Волинської ОДА 14 лютогоІз власних джерелвідомо, що посадовця затримали через чималий хабар – 4 тисячі доларів.Слідчі дії досі тривають, офіційно затримання поки не коментують.За попередньою інформацією, гроші Красносельський брав за сприяння в отриманні дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.ОНОВЛЕНОСтаном на 16:50 14 лютого у поліції прокоментували затримання. Підтвердили, зокрема, що у 4 тисячі доларів посадовець оцінив свої послуги у лобіюванні інтересів підприємства, зокрема, сприяння про надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші вилучили.Після оголошення посадовцеві про підозру, йому будуть обирати запобіжний захід.Опублікували також декілька фото.Дмитро Красносельський – уродженець Луганська, навчався у Луганському інституті внутрішніх справ МВС України, працював в органах МВС Луганщини, а в 2014 році очолив Кремінську РДА Луганської області. З вересня 2020 року працював заступником голови Маневицької РДА, а 20 квітня 2021 року призначений заступником голови Ковельської РДА.