Взяв 4 тисячі доларів: що відомо про затримання заступника голови Ковельської РДА. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:17
У приміщенні Волинської ОДА 14 лютого затримали заступника голови Ковельської райдержадміністрації Дмитра Красносельського.
Із власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що посадовця затримали через чималий хабар – 4 тисячі доларів.
Слідчі дії досі тривають, офіційно затримання поки не коментують.
За попередньою інформацією, гроші Красносельський брав за сприяння в отриманні дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
ОНОВЛЕНО
Станом на 16:50 14 лютого у поліції прокоментували затримання. Підтвердили, зокрема, що у 4 тисячі доларів посадовець оцінив свої послуги у лобіюванні інтересів підприємства, зокрема, сприяння про надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші вилучили.
Після оголошення посадовцеві про підозру, йому будуть обирати запобіжний захід.
Опублікували також декілька фото.
Довідка
Дмитро Красносельський – уродженець Луганська, навчався у Луганському інституті внутрішніх справ МВС України, працював в органах МВС Луганщини, а в 2014 році очолив Кремінську РДА Луганської області. З вересня 2020 року працював заступником голови Маневицької РДА, а 20 квітня 2021 року призначений заступником голови Ковельської РДА.
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Із власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що посадовця затримали через чималий хабар – 4 тисячі доларів.
Слідчі дії досі тривають, офіційно затримання поки не коментують.
За попередньою інформацією, гроші Красносельський брав за сприяння в отриманні дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
ОНОВЛЕНО
Станом на 16:50 14 лютого у поліції прокоментували затримання. Підтвердили, зокрема, що у 4 тисячі доларів посадовець оцінив свої послуги у лобіюванні інтересів підприємства, зокрема, сприяння про надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші вилучили.
Після оголошення посадовцеві про підозру, йому будуть обирати запобіжний захід.
Опублікували також декілька фото.
Довідка
Дмитро Красносельський – уродженець Луганська, навчався у Луганському інституті внутрішніх справ МВС України, працював в органах МВС Луганщини, а в 2014 році очолив Кремінську РДА Луганської області. З вересня 2020 року працював заступником голови Маневицької РДА, а 20 квітня 2021 року призначений заступником голови Ковельської РДА.
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Коментарі 2
А чому разом з цим рішалою, в екології грицай Ольку не взяли, яка гроші за видачу дозволів на викиди бере постійно..
Чому мені не принесли
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