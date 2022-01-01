вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Взяв 4 тисячі доларів: що відомо про затримання заступника голови Ковельської РДА. ОНОВЛЕНО

Взяв 4 тисячі доларів: що відомо про затримання заступника голови Ковельської РДА. ОНОВЛЕНО
У приміщенні Волинської ОДА 14 лютого затримали заступника голови Ковельської райдержадміністрації Дмитра Красносельського.

Із власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що посадовця затримали через чималий хабар – 4 тисячі доларів.

Слідчі дії досі тривають, офіційно затримання поки не коментують.

За попередньою інформацією, гроші Красносельський брав за сприяння в отриманні дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Взяв 4 тисячі доларів: що відомо про затримання заступника голови Ковельської РДА. ОНОВЛЕНО


ОНОВЛЕНО

Станом на 16:50 14 лютого у поліції прокоментували затримання. Підтвердили, зокрема, що у 4 тисячі доларів посадовець оцінив свої послуги у лобіюванні інтересів підприємства, зокрема, сприяння про надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші вилучили.

Після оголошення посадовцеві про підозру, йому будуть обирати запобіжний захід.

Опублікували також декілька фото.

Взяв 4 тисячі доларів: що відомо про затримання заступника голови Ковельської РДА. ОНОВЛЕНО
Взяв 4 тисячі доларів: що відомо про затримання заступника голови Ковельської РДА. ОНОВЛЕНО
Взяв 4 тисячі доларів: що відомо про затримання заступника голови Ковельської РДА. ОНОВЛЕНО



Довідка

Дмитро Красносельський – уродженець Луганська, навчався у Луганському інституті внутрішніх справ МВС України, працював в органах МВС Луганщини, а в 2014 році очолив Кремінську РДА Луганської області. З вересня 2020 року працював заступником голови Маневицької РДА, а 20 квітня 2021 року призначений заступником голови Ковельської РДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, Дмитро Красносельський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А чому разом з цим рішалою, в екології грицай Ольку не взяли, яка гроші за видачу дозволів на викиди бере постійно..
Відповісти
Чому мені не принесли
Відповісти
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині пів тисячі підприємств можуть залишитися без газопостачання
Сьогодні, 16:45
63 роки в парі: секрет сімейного щастя від волинського подружжя. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Взяв 4 тисячі доларів: що відомо про затримання заступника голови Ковельської РДА. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:17
За межами України перебувають більше 20 нардепів
Сьогодні, 16:05
У Луцьку просять повернути стару схему маршруту №9
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
У Волинській ОДА затримали заступника голови Ковельської РДА У Волинській ОДА затримали заступника голови Ковельської РДА
Сьогодні, 15:10
У Луцьку зупинили водія, позбавленого права керування: його товариш хотів «порішати» У Луцьку зупинили водія, позбавленого права керування: його товариш хотів «порішати»
11 лютий, 12:10
Перевозив безакцизні цигарки: на Волині водій намагався дати хабар поліцейським Перевозив безакцизні цигарки: на Волині водій намагався дати хабар поліцейським
07 лютий, 11:45
Луцький суд виправдав лікаря, якого судили за хабар від призовника Луцький суд виправдав лікаря, якого судили за хабар від призовника
01 лютий, 02:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть волинянина, який розповсюджував канабіс через «закладки»
Сьогодні, 17:16
 0
Що відомо про малюка, від якого відмовилася мама у Володимирі
Сьогодні, 16:57
 0
На Волині пів тисячі підприємств можуть залишитися без газопостачання
Сьогодні, 16:45
 0
63 роки в парі: секрет сімейного щастя від волинського подружжя. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
Взяв 4 тисячі доларів: що відомо про затримання заступника голови Ковельської РДА. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:17
 0
Медіа
відео
1/8