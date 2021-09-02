Судитимуть волинянина, який розповсюджував канабіс через «закладки»
Сьогодні, 17:16
23-річний житель села Новостав Луцького району за допомогою telegram-каналу улітку 2021 року розповсюджував у Луцьку й навколишніх селах канабіс через так звані "закладки".
Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо юнака.
Канабіс також знайшли правоохоронці також під час обшуку у його оселі.
Молодика обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України) і його подальшу долю вирішуватиме суд.
Санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.
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Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо юнака.
Канабіс також знайшли правоохоронці також під час обшуку у його оселі.
Молодика обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України) і його подальшу долю вирішуватиме суд.
Санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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