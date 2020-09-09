Луцький репер випустив кліп у День закоханих. ВІДЕО

Дебютний кліп лучанинана пісню «КАСЕТИ», який знімали в одній із квартир Привокзального району Луцька, – вже в мережі.Зняли кліп продюсерта режисер. Зйомки відбулись іще торік, але відеоробота чекала на оприлюднення саме у День закоханих.На зміну настрою нещодавньої гучної прем’єри лайву ЧЮЄШ та участі в треці– реп з Волині, які стали початком нового етапу творчості репера, КАСЕТИ повільно та поступово розкривають важливу для Шу рефлексію про минуле. Рух та розвиток завжди приходять опісля усвідомлення та прийняття. І це не завжди про логічні висновки, а й про звичні для кожного почуття.Пройняті побутом спальних районів та луцьким стилем Васі Шу, КАСЕТИ вкотре дають пригадати нам про людей, які лишають терпкий і важливий слід усередині нас.Як каже сам репер: «КАСЕТИ – то про ностальгію. Кисло-солодка туга за вчора, коли ми ще були щасливі так, як вже більше ніколи не будем. То про спогади, записані в піснях, які тоді були нашими улюбленими. Проснися зранку і послухай мої касети.»