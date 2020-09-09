Луцький репер випустив кліп у День закоханих. ВІДЕО
Сьогодні, 19:47
Дебютний кліп лучанина Васі Шу на пісню «КАСЕТИ», який знімали в одній із квартир Привокзального району Луцька, – вже в мережі.
Зняли кліп продюсер Тарас Дацюк та режисер Володимир Штунь. Зйомки відбулись іще торік, але відеоробота чекала на оприлюднення саме у День закоханих.
На зміну настрою нещодавньої гучної прем’єри лайву ЧЮЄШ та участі в треці Alyona Alyona – реп з Волині, які стали початком нового етапу творчості репера, КАСЕТИ повільно та поступово розкривають важливу для Шу рефлексію про минуле. Рух та розвиток завжди приходять опісля усвідомлення та прийняття. І це не завжди про логічні висновки, а й про звичні для кожного почуття.
Пройняті побутом спальних районів та луцьким стилем Васі Шу, КАСЕТИ вкотре дають пригадати нам про людей, які лишають терпкий і важливий слід усередині нас.
Як каже сам репер: «КАСЕТИ – то про ностальгію. Кисло-солодка туга за вчора, коли ми ще були щасливі так, як вже більше ніколи не будем. То про спогади, записані в піснях, які тоді були нашими улюбленими. Проснися зранку і послухай мої касети.»
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Зняли кліп продюсер Тарас Дацюк та режисер Володимир Штунь. Зйомки відбулись іще торік, але відеоробота чекала на оприлюднення саме у День закоханих.
На зміну настрою нещодавньої гучної прем’єри лайву ЧЮЄШ та участі в треці Alyona Alyona – реп з Волині, які стали початком нового етапу творчості репера, КАСЕТИ повільно та поступово розкривають важливу для Шу рефлексію про минуле. Рух та розвиток завжди приходять опісля усвідомлення та прийняття. І це не завжди про логічні висновки, а й про звичні для кожного почуття.
Пройняті побутом спальних районів та луцьким стилем Васі Шу, КАСЕТИ вкотре дають пригадати нам про людей, які лишають терпкий і важливий слід усередині нас.
Як каже сам репер: «КАСЕТИ – то про ностальгію. Кисло-солодка туга за вчора, коли ми ще були щасливі так, як вже більше ніколи не будем. То про спогади, записані в піснях, які тоді були нашими улюбленими. Проснися зранку і послухай мої касети.»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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