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Луцький репер випустив кліп у День закоханих. ВІДЕО

Луцький репер випустив кліп у День закоханих. ВІДЕО
Дебютний кліп лучанина Васі Шу на пісню «КАСЕТИ», який знімали в одній із квартир Привокзального району Луцька, – вже в мережі.

Зняли кліп продюсер Тарас Дацюк та режисер Володимир Штунь. Зйомки відбулись іще торік, але відеоробота чекала на оприлюднення саме у День закоханих.

На зміну настрою нещодавньої гучної прем’єри лайву ЧЮЄШ та участі в треці Alyona Alyona – реп з Волині, які стали початком нового етапу творчості репера, КАСЕТИ повільно та поступово розкривають важливу для Шу рефлексію про минуле. Рух та розвиток завжди приходять опісля усвідомлення та прийняття. І це не завжди про логічні висновки, а й про звичні для кожного почуття.

Пройняті побутом спальних районів та луцьким стилем Васі Шу, КАСЕТИ вкотре дають пригадати нам про людей, які лишають терпкий і важливий слід усередині нас.

Як каже сам репер: «КАСЕТИ – то про ностальгію. Кисло-солодка туга за вчора, коли ми ще були щасливі так, як вже більше ніколи не будем. То про спогади, записані в піснях, які тоді були нашими улюбленими. Проснися зранку і послухай мої касети.»


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Теги: Вася Шу, кліп, Луцьк
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