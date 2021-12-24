Чи потрібно розвінчуватися колишньому подружжю: пояснення луцького священника

Володимир Подолець стверджує, що такої процедури, як «розвінчання» не існує, а є констатація факту, що те чи інше подружжя вже не є правосильне.



Про це він розповів у програмі «Духовна абетка» на



«Розлучаються люди самі. Як і єднаються. Ми тільки благословляємо це подружжя, священник читає благословення церкви для тих, хто єднається. А якщо люди не витримали бути сім’єю, десь порушили умови існування подружжя і розлучилися, то нема якоїсь спеціальної процедури», – запевняє Володимир Подолець.



Тут доречно говорити про таку процедуру, як ікономія, каже він.



«Коли хтось хоче, наприклад, вдруге одружитися чи вийти заміж, а він зв’язаний обіцянкою у першому шлюбі, то тоді здійснюється ікономія: для того, щоб людина не залишалася у гріху, дається благословення на другий шлюб. Визнається, що попередній шлюб вже не правосильний, і ця людина може вдруге вінчатися», – пояснив священник.



За його словами, церква може розривати шлюб, якщо є вагомі причини. Наприклад, засудження одного з подружжя на тривалий термін, психічна чи інша хвороба, яку приховали, або якщо людина приховала, що раніше була у шлюбі. Остаточне рішення щодо такого розірвання шлюбу, каже, приймає керуючий архієрей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький священникстверджує, що такої процедури, як «розвінчання» не існує, а є констатація факту, що те чи інше подружжя вже не є правосильне.Про це він розповів у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі 9 лютого.«Розлучаються люди самі. Як і єднаються. Ми тільки благословляємо це подружжя, священник читає благословення церкви для тих, хто єднається. А якщо люди не витримали бути сім’єю, десь порушили умови існування подружжя і розлучилися, то нема якоїсь спеціальної процедури», – запевняє Володимир Подолець.Тут доречно говорити про таку процедуру, як ікономія, каже він.«Коли хтось хоче, наприклад, вдруге одружитися чи вийти заміж, а він зв’язаний обіцянкою у першому шлюбі, то тоді здійснюється ікономія: для того, щоб людина не залишалася у гріху, дається благословення на другий шлюб. Визнається, що попередній шлюб вже не правосильний, і ця людина може вдруге вінчатися», – пояснив священник.За його словами, церква може розривати шлюб, якщо є вагомі причини. Наприклад, засудження одного з подружжя на тривалий термін, психічна чи інша хвороба, яку приховали, або якщо людина приховала, що раніше була у шлюбі. Остаточне рішення щодо такого розірвання шлюбу, каже, приймає керуючий архієрей.

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