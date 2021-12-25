У Луцьку знизили вартість теплової енергії для «інших» споживачів





Про це повідомили на



Так, ціна природного газу, за якою розраховується підприємство для категорії «інші споживачі» у січні 2022 року становить 13 658,42 грн/тис.куб.м без ПДВ. При цьому, у тарифах на теплову енергію врахована ціна газу 20 641,5 грн/тис.куб.м без ПДВ. Коефіцієнт перерахунку за надані послуги для категорії «інші споживачі» у січні 2022 року склав від 0,67 до 0,76 (з урахуванням диференціації тарифів).



Тобто, усі нарахування для категорії «Інші споживачі» за січень 2022 року знижено на 23-32%.



Для категорії «Населення» вартість природного газу, врахована в тарифі, складає 7 420 грн/тис.куб.м з ПДВ та є сталою впродовж опалювального сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нарахування за опалення та постачання гарячої води у січні для категорії «інші споживачі» буде здійснено за діючими тарифами із застосуванням понижуючого коригуючого коефіцієнта для врахування зміни ціни природного газу.Про це повідомили на сайті ДКП «Луцьктепло».Так, ціна природного газу, за якою розраховується підприємство для категорії «інші споживачі» у січні 2022 року становить 13 658,42 грн/тис.куб.м без ПДВ. При цьому, у тарифах на теплову енергію врахована ціна газу 20 641,5 грн/тис.куб.м без ПДВ. Коефіцієнт перерахунку за надані послуги для категорії «інші споживачі» у січні 2022 року склав від 0,67 до 0,76 (з урахуванням диференціації тарифів).Тобто, усі нарахування для категорії «Інші споживачі» за січень 2022 року знижено на 23-32%.Для категорії «Населення» вартість природного газу, врахована в тарифі, складає 7 420 грн/тис.куб.м з ПДВ та є сталою впродовж опалювального сезону.

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