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Волинянин викрав на Вінничині ВАЗ, який по дорозі загорівся. ФОТО

Волинянин викрав на Вінничині ВАЗ, який по дорозі загорівся. ФОТО
11 лютого до поліції звернулася 53-річна жителька Жмеринки Вінницької області із заявою про викрадення її автомобіля ВАЗ. Як виявилося, злодієм був волинянин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Вінничини.

Поліцейські встановили та затримали підозрюваного у вчиненні цього злочину. Правопорушником виявився раніше судимий 33-річний житель Волинської області. Він зізнався у скоєному та розповів, що викрав автомобіль та намагався виїхати з міста.

Дорогою транспортний засіб загорівся.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України, йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом), за що передбачено до 5 років позбавлення волі.

На підставі клопотання слідчого суд взяв затриманого під варту терміном на 60 діб.
Волинянин викрав на Вінничині ВАЗ, який по дорозі загорівся. ФОТО

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Теги: Вінничина, викрав авто
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