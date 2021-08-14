Волинянин викрав на Вінничині ВАЗ, який по дорозі загорівся. ФОТО

11 лютого до поліції звернулася 53-річна жителька Жмеринки Вінницької області із заявою про викрадення її автомобіля ВАЗ. Як виявилося, злодієм був волинянин.Про це повідомили у пресслужбі поліції Вінничини.Поліцейські встановили та затримали підозрюваного у вчиненні цього злочину. Правопорушником виявився раніше судимий 33-річний житель Волинської області. Він зізнався у скоєному та розповів, що викрав автомобіль та намагався виїхати з міста.Дорогою транспортний засіб загорівся.Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України, йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом), за що передбачено до 5 років позбавлення волі.На підставі клопотання слідчого суд взяв затриманого під варту терміном на 60 діб.