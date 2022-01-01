Українська авіакомпанія SkyUp відновлює продаж квитків
Сьогодні, 20:20
Українська авіакомпанія SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси. Під час перемовин зі страховиками змогли досягти результатів — польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними.
Про це йдеться у заяві авіакомпанії, яку вона зробила у понеділок, 14 лютого, пише Бабель.
Авіаперевізник працює у штатному режимі. Квитки вже доступні на сайті.
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«Ми раді повідомити пасажирам, що продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі. Перемовини зі страховиками були складними, й наші закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації. Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури та урядом ми зуміли досягти результатів — польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними», — заявив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.
Нагадаємо, компанія SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого.
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Про це йдеться у заяві авіакомпанії, яку вона зробила у понеділок, 14 лютого, пише Бабель.
Авіаперевізник працює у штатному режимі. Квитки вже доступні на сайті.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: За межами України перебувають більше 20 нардепів
«Ми раді повідомити пасажирам, що продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі. Перемовини зі страховиками були складними, й наші закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації. Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури та урядом ми зуміли досягти результатів — польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними», — заявив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.
Нагадаємо, компанія SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого.
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