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Українська авіакомпанія SkyUp відновлює продаж квитків

Українська авіакомпанія SkyUp відновлює продаж квитків
Українська авіакомпанія SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси. Під час перемовин зі страховиками змогли досягти результатів — польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними.

Про це йдеться у заяві авіакомпанії, яку вона зробила у понеділок, 14 лютого, пише Бабель.

Авіаперевізник працює у штатному режимі. Квитки вже доступні на сайті.

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«Ми раді повідомити пасажирам, що продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі. Перемовини зі страховиками були складними, й наші закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації. Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури та урядом ми зуміли досягти результатів — польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними», — заявив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.

Нагадаємо, компанія SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого.

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Теги: SkyUp, продавж квитків
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