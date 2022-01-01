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Національна поліція переходить на посилений режим служби з 14 лютого

Національна поліція переходить на посилений режим служби з 14 лютого
Національна поліція переходить на посилений режим служби до 19 лютого, заявив 14 лютого голова відомства Ігор Клименко.


Про це інформують в МВС.

«З 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад поліції переведений на посилений режим несення служби», – повідомив Клименко.

За словами Клименка, на практиці це означатиме:

-збільшення кількості патрулів для забезпечення порядку на вулицях;
-розгортання додаткових ситуаційних центрів для моніторингу оперативної обстановки в країні;
-охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

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Теги: поліція, посилений режим, Ігор Крименко
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