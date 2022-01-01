Національна поліція переходить на посилений режим служби з 14 лютого

Ігор Клименко.





Про це інформують в МВС.



«З 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад поліції переведений на посилений режим несення служби», – повідомив Клименко.



За словами Клименка, на практиці це означатиме:



-збільшення кількості патрулів для забезпечення порядку на вулицях;

-розгортання додаткових ситуаційних центрів для моніторингу оперативної обстановки в країні;

-охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

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