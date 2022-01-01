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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого
Завтра, 15 лютого, на Волині буде мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла.

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

Температура вночі 1° морозу, вдень 4-5° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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