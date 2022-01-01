Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого
Сьогодні, 20:00
Завтра, 15 лютого, на Волині буде мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
Температура вночі 1° морозу, вдень 4-5° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
Температура вночі 1° морозу, вдень 4-5° тепла.
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