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Сусіди намагалися врятувати: розповіли деталі пожежі, де загинули мати з сином. ВІДЕО

Сусіди намагалися врятувати: розповіли деталі пожежі, де загинули мати з сином. ВІДЕО
Рятувальників на пожежу, яка трапилася 14 лютого у селі Романів Луцького району, викликали сусіди. Вони ж допомагали гасити вогонь.

Про це розповіла Суспільному жителька села Романів Марія Мельничук.

Жінка каже: пожежу першим помітив її чоловік. Він разом із загиблим 24-річним сусідом Костянтином вранці мали їхати на роботу в Луцьк.
Сусіди намагалися врятувати: розповіли деталі пожежі, де загинули мати з сином. ВІДЕО

"Ми думали, що хоч Костик (чоловік, що загинув - ред.) живий, бо Наташка (загибла 53-річна жінка - ред.) то й так було зрозуміло, що не жива. Бо на ліжку, де вона лежала, був вогонь. Мій чоловік викрутив воду, пару відер заніс і воно потухло", — говорить Марія Мельничук.

На місце пожежі жінка викликала рятувальників. З її слів, у будинку було повно диму.

Вогонь знищив меблі, диван та речі домашнього вжитку, каже речник обласного управління ДСНС Володимир Нестеров. Попередня причина смерті власників будинку – отруєння чадним газом."Ймовірніше за все лихо трапилося через необережність при курінні в нетверезому стані", — зазначив Володимир Нестеров.


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Теги: пожежа, Романів, загиблі
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