Сусіди намагалися врятувати: розповіли деталі пожежі, де загинули мати з сином. ВІДЕО





Про це розповіла Марія Мельничук.



Жінка каже: пожежу першим помітив її чоловік. Він разом із загиблим 24-річним сусідом Костянтином вранці мали їхати на роботу в Луцьк.



"Ми думали, що хоч Костик (чоловік, що загинув - ред.) живий, бо Наташка (загибла 53-річна жінка - ред.) то й так було зрозуміло, що не жива. Бо на ліжку, де вона лежала, був вогонь. Мій чоловік викрутив воду, пару відер заніс і воно потухло", — говорить Марія Мельничук.



На місце пожежі жінка викликала рятувальників. З її слів, у будинку було повно диму.



Вогонь знищив меблі, диван та речі домашнього вжитку, каже речник обласного управління ДСНС Володимир Нестеров. Попередня причина смерті власників будинку – отруєння чадним газом."Ймовірніше за все лихо трапилося через необережність при курінні в нетверезому стані", — зазначив Володимир Нестеров.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальників на пожежу, яка трапилася 14 лютого у селі Романів Луцького району , викликали сусіди. Вони ж допомагали гасити вогонь.Про це розповіла Суспільному жителька села РоманівЖінка каже: пожежу першим помітив її чоловік. Він разом із загиблим 24-річним сусідом Костянтином вранці мали їхати на роботу в Луцьк."Ми думали, що хоч Костик (чоловік, що загинув - ред.) живий, бо Наташка (загибла 53-річна жінка - ред.) то й так було зрозуміло, що не жива. Бо на ліжку, де вона лежала, був вогонь. Мій чоловік викрутив воду, пару відер заніс і воно потухло", — говорить Марія Мельничук.На місце пожежі жінка викликала рятувальників. З її слів, у будинку було повно диму.Вогонь знищив меблі, диван та речі домашнього вжитку, каже речник обласного управління ДСНС Володимир Нестеров. Попередня причина смерті власників будинку – отруєння чадним газом."Ймовірніше за все лихо трапилося через необережність при курінні в нетверезому стані", — зазначив

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