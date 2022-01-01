Франція не вимагатиме від українців тести на коронавірус
Сьогодні, 05:43
Франція спростила правила в’їзду для мандрівників. Від українців більше не вимагатимуть тести на коронавірус.
Про це інформує «Коронавірус_інфо».
«Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при в’їзді достатньо надати підтвердження повного курсу вакцинації проти коронавірусу», – йдеться у повідомленні.
Перед поїздкою радять перевіряти актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ. З умовами в’їзду до інших країн можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.
Раніше деякі країни почали скасовувати Covid-паспорти. Литва з 5 лютого призупиняє використання Covid-документів. Уряд Грузії також вирішив скасувати «зелені» паспорти для відвідування громадських місць. Таке рішення ухвалили через неефективність Covid-паспортів із огляду на швидке поширення штаму Omicron, легкий перебіг хвороби, а також міжнародний досвід.
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Про це інформує «Коронавірус_інфо».
«Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при в’їзді достатньо надати підтвердження повного курсу вакцинації проти коронавірусу», – йдеться у повідомленні.
Перед поїздкою радять перевіряти актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ. З умовами в’їзду до інших країн можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.
Раніше деякі країни почали скасовувати Covid-паспорти. Литва з 5 лютого призупиняє використання Covid-документів. Уряд Грузії також вирішив скасувати «зелені» паспорти для відвідування громадських місць. Таке рішення ухвалили через неефективність Covid-паспортів із огляду на швидке поширення штаму Omicron, легкий перебіг хвороби, а також міжнародний досвід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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