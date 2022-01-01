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Франція не вимагатиме від українців тести на коронавірус

Франція не вимагатиме від українців тести на коронавірус
Франція спростила правила в’їзду для мандрівників. Від українців більше не вимагатимуть тести на коронавірус.

Про це інформує «Коронавірус_інфо».

«Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при в’їзді достатньо надати підтвердження повного курсу вакцинації проти коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

Перед поїздкою радять перевіряти актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ. З умовами в’їзду до інших країн можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

Раніше деякі країни почали скасовувати Covid-паспорти. Литва з 5 лютого призупиняє використання Covid-документів. Уряд Грузії також вирішив скасувати «зелені» паспорти для відвідування громадських місць. Таке рішення ухвалили через неефективність Covid-паспортів із огляду на швидке поширення штаму Omicron, легкий перебіг хвороби, а також міжнародний досвід.

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Теги: Франція, туристи
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