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Президент визначив 16 лютого Днем єднання

Президент визначив 16 лютого Днем єднання
Президент Володимир Зеленський визначив 16 лютого Днем єднання з проведенням урочистих заходів з виконання державного гімну та підняттям державного прапору.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

У цей день доручено:

-підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;
-виконати о 10.00 Державний Гімн України;
-провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України".

Крім того, в указі Зеленський доручив Кабінету міністрів підняти зарплати військовим на 30% з 1 березня, а також на 20% прикордонникам і службовцям Нацгвардії.

Крім того, президент доручив створити інформаційну платформу "UAразом", на якій будуть роз’яснювати підготовку стан справ із можливою війною з Росією та готовністю армії.

Наприкінці указу Зеленський ухвалив прискорити формування загонів територіальної оборони та підвищити рекрутинг серед населення.

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Теги: Зеленський, президент, указ, День єднання
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