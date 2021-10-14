Президент визначив 16 лютого Днем єднання

Володимир Зеленський визначив 16 лютого Днем єднання з проведенням урочистих заходів з виконання державного гімну та підняттям державного прапору.



Відповідний указ оприлюднили на



У цей день доручено:



-підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;

-виконати о 10.00 Державний Гімн України;

-провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України".



Крім того, в указі Зеленський доручив Кабінету міністрів підняти зарплати військовим на 30% з 1 березня, а також на 20% прикордонникам і службовцям Нацгвардії.



Крім того, президент доручив створити інформаційну платформу "UAразом", на якій будуть роз’яснювати підготовку стан справ із можливою війною з Росією та готовністю армії.



Наприкінці указу Зеленський ухвалив прискорити формування загонів територіальної оборони та підвищити рекрутинг серед населення.

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