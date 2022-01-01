Відомий у Луцьку готель Володимира Пащенка взяв участь у телешоу і зганьбився. ВІДЕО

Володимир Пащенко та його помічниця Анастасія взяли участь у соціальному реаліті з елементами тревелу «Ревізори на порозі». Їхніми опонентами були власники черкаського сімейного комплексу Selena Family Resort та тернопільського хостелу «Тернопіль».



Ефір був сьогодні, 14 лютого, на «Новому» каналі.



Учасники заселялися до конкурентів, щоб оцінити чистоту, сніданки, комфорт та гостинність.



Спочатку лучани відвідали тернопільський хостел «Тарнопіль». При знайомстві власники хостелу влаштували лучанам вікторину, де за неправильну відповідь, вони мали б випити чарку. Далі Володимиру Пащенку та Анастасії вручили ключ до номеру, який коштував 180 гривень з особи.



«Я думаю, тут дуже круто знімати якісь історичні фільми. Востаннє в мене таке проживання було у піонерському таборі, в наметі», - заявив Володимир Пащенко і коли увійшов до номеру, враз повернувся і заявив про відмову проживати у хостелі, порівнявши номер із вокзалом у Луцьку. До того ж, готельєр досить нецензурно виражався щодо їхнього прийому у Тернополі.



Натомість власник хостелу Тарас запропонував, не приймати рішення на емоціях і поцікавився, у чому ж Володимир Пащенко бачить недоліки закладу. На що лучанин відповів, що поважає приватність і йому не подобається те, що зручності розташовані на поверсі, а в номері – кілька ліжок. Власник Тарас запропонував гостям з Луцька залишитися все ж таки на вечерю, поспілкуватися та обмінятися досвідом.



На вечері були усі три групи готельєрів, вони познайомилися, а після того пішли на пікантну вечірку з елементами БДСМ. Володимир та Анастасія не залишилися ночувати у хостелі «Тарнопіль», оскільки були незадоволені чистотою номера.



Наступним закладом був луцький готель Patio di fiori. Черкащан та тернополян там пригощали устрицями та вином, проте потрібно було відгадати, які саме це устриці та вино. Гостям це не дуже сподобалося, адже вважають, що це лише показовий кроку з боку луцького готельєра.



Гостей заселили у номери, які коштують 1310 гривень і відразу їх збентежили прозорі двері між спальнею і ванною. Також гості були обурені відсутністю ідеальної чистоти, як обіцяв власник Володимир.



Ввечері лучани запросили своїх гостей на вечерю із класичною музикою, проте гості залишилися голодними. Тарас із Тернополя розпочав суперечку щодо чистоти у номері, після чого Володимир Пащенко звинуватив його у брехні і назвав хостел тернополян «бомжатником».



Наступного дня гостей ніхто не зустрів і вони самі організували собі екскурсію на оленячу ферму у село Радовичі. Проте ввечері їх чекала ще одна неприємна несподіванка: до опівночі гості повинні були раптово звільнити номери, хоча вони були заброньовані ще на одну ніч.



Останнім закладом був Selena Family Resort у Черкасах, куди лучани навіть не приїхали.



Усі учасники виставляли бали та залишали кошти у закладах. Згідно з ними, перемогу у проекті здобули готельєри з Тернополя.



Ефір можна переглянути



Зауважимо, що участь Володимира Пащенка у телешоу вже активно обговорюють у групах Луцька в соцмережах. Лучани обурені тим, яку "рекламу" місту зробила участь Володимир Пащенка та його готелю у телешоу.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ресторатор з Луцьката його помічницявзяли участь у соціальному реаліті з елементами тревелу «Ревізори на порозі». Їхніми опонентами були власники черкаського сімейного комплексу Selena Family Resort та тернопільського хостелу «Тернопіль».Ефір був сьогодні, 14 лютого, на «Новому» каналі.Учасники заселялися до конкурентів, щоб оцінити чистоту, сніданки, комфорт та гостинність.Спочатку лучани відвідали тернопільський хостел «Тарнопіль». При знайомстві власники хостелу влаштували лучанам вікторину, де за неправильну відповідь, вони мали б випити чарку. Далі Володимиру Пащенку та Анастасії вручили ключ до номеру, який коштував 180 гривень з особи.«Я думаю, тут дуже круто знімати якісь історичні фільми. Востаннє в мене таке проживання було у піонерському таборі, в наметі», - заявив Володимир Пащенко і коли увійшов до номеру, враз повернувся і заявив про відмову проживати у хостелі, порівнявши номер із вокзалом у Луцьку. До того ж, готельєр досить нецензурно виражався щодо їхнього прийому у Тернополі.Натомість власник хостелузапропонував, не приймати рішення на емоціях і поцікавився, у чому ж Володимир Пащенко бачить недоліки закладу. На що лучанин відповів, що поважає приватність і йому не подобається те, що зручності розташовані на поверсі, а в номері – кілька ліжок. Власник Тарас запропонував гостям з Луцька залишитися все ж таки на вечерю, поспілкуватися та обмінятися досвідом.На вечері були усі три групи готельєрів, вони познайомилися, а після того пішли на пікантну вечірку з елементами БДСМ. Володимир та Анастасія не залишилися ночувати у хостелі «Тарнопіль», оскільки були незадоволені чистотою номера.Наступним закладом був луцький готель. Черкащан та тернополян там пригощали устрицями та вином, проте потрібно було відгадати, які саме це устриці та вино. Гостям це не дуже сподобалося, адже вважають, що це лише показовий кроку з боку луцького готельєра.Гостей заселили у номери, які коштують 1310 гривень і відразу їх збентежили прозорі двері між спальнею і ванною. Також гості були обурені відсутністю ідеальної чистоти, як обіцяв власник Володимир.Ввечері лучани запросили своїх гостей на вечерю із класичною музикою, проте гості залишилися голодними. Тарас із Тернополя розпочав суперечку щодо чистоти у номері, після чого Володимир Пащенко звинуватив його у брехні і назвав хостел тернополян «бомжатником».Наступного дня гостей ніхто не зустрів і вони самі організували собі екскурсію на оленячу ферму у село Радовичі. Проте ввечері їх чекала ще одна неприємна несподіванка: до опівночі гості повинні були раптово звільнити номери, хоча вони були заброньовані ще на одну ніч.Останнім закладом був Selena Family Resort у Черкасах, куди лучани навіть не приїхали.Усі учасники виставляли бали та залишали кошти у закладах. Згідно з ними, перемогу у проекті здобули готельєри з Тернополя.Ефір можна переглянути ТУТ. Зауважимо, що участь Володимира Пащенка у телешоу вже активно обговорюють у групах Луцька в соцмережах. Лучани обурені тим, яку "рекламу" місту зробила участь Володимир Пащенка та його готелю у телешоу.

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