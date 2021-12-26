Марафон «Здійснення мрій»: 14-річний юнак непростої долі із Києва отримав ноутбук. ФОТО, ВІДЕО

Ігоря Палиці «Тільки разом», втілено в життя першу й напрочуд зворушливу дитячу мрію.



Заповітна мрія неймовірно талановитого 14-річного хлопця Родіона Коробчинського з Києва про професійне навчання програмуванню стала реальністю, повідомляє пресслужба Фонду. 11 лютого голова правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Катерина Шкльода вручила юнаку, який мріє стати програмістом, сучасний потужний ноутбук.



«Коли Родіону виповнилося 4 роки, йому встановили діагноз – аутизм. Далі протягом багатьох років титанічна боротьба з нашим особливим ворогом – асоціалізацією. Пройдено багато: логопеди, дефектологи, комісії, психіатри, іпотерапія, басейн, батутна школа, альпінізм, ковзани, арт-терапія, інтернат із домашнім навчанням. Минуло 10 років і… На сьогодні хлопець, який перше слово вимовив у 4,5 року, вчить чотири мови: українську, англійську, грецьку та російську. Навчається у загальноосвітній школі з інклюзією. Захоплюється програмуванням ігор, і це захоплення робить його впевненішим у собі. Сьогодні ми ходимо до навчального центру «TUMO», де він стає професійним програмістом».



Такого зворушливого листа написала мама Родіона Ксенія Чернишенко на адресу організаторів Марафону «Здійснення мрій». Вона розповіла, що їхній старенький ноутбук, яким користуються по черзі, непридатний для програмування. А син дуже мріє навчитися професійно програмувати.



Читати історію цієї дитини без сліз було неможливо, визнають організатори акції. Адже коли 4-річному Родіону встановили діагноз аутизм, замість того, щоб усією родиною допомогти дитині знайти своє місце в житті та повернутися до повноцінного життя, рідний батько виставив дружину із сином за поріг. Відтак Ксенії та Родіону довелося подолати чимало важких життєвих випробувань. І вони перемогли!



«Придбати синочку ноутбук для навчання мені аж ніяк не до снаги. І від цього дуже боляче. Минулого року синочок просив ноутбук у Діда Мороза. Але я відповіла, що дідусь обов’язково здійснить його мрію цього року. Найбільше в житті я хочу, щоб мій син міцно стояв на ногах і мав змогу самостійно себе забезпечувати, адже я не вічна. Сподіваюся, що мій лист долетить до Всесвіту, і він мене почує», – написала Ксенія.



І Всесвіт почув дитячу мрію! Відтепер Родіон став на крок ближчим до своєї найбільшої мрії – стати професійним програмістом і радувати інших дітей цікавими комп’ютерними іграми.



«Саме для того, аби в житті українських дітей було не тільки більше моментів, щоби повірити в своє майбутнє, але й можливостей його створювати, організатори докладатимуть максимум зусиль для здійснення максимальної кількості мрій, – зазначила під час вручення керівниця Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Катерина Шкльода. – Адже Марафон «Здійснення мрій» є гідним прикладом для об’єднання всієї України заради кращого завтра. Ми – країна талановитих людей, і ці таланти гідні створювати сильну економіку нашої держави».



«Ми лише розпочинаємо довгий і, переконана, дуже успішний шлях. Менш ніж за місяць до організаторів Марафону звернулися сотні дітей та їхніх батьків. І ми докладемо максимум зусиль, аби заповітні дитячі мрії здійснилися», – наголосила Катерина Шкльода.



Слід зазначити, що Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», який працює уже 11-й рік поспіль, завжди всіляко підтримував людей з інвалідністю, з різними нозологіями, зокрема й дітей з аутизмом. А останніми роками Фонд активно впроваджує різноманітні інклюзивні проекти.



Більше того, як прогнозують фахівці, кількість дітей із розладами аутистичного спектру з року в рік буде лишень зростати, а відтак вкрай актуальною ставатиме проблема соціалізації таких людей. Суспільство повинне бути готовим співіснувати з такими людьми, а головне – долати щодо них стереотипи й створювати умови для всебічного розвитку людей з аутизмом. Адже дуже часто серед людей з розладами аутистичного спектру трапляються вкрай обдаровані, талановиті й навіть геніальні особистості. Такі особливості були навіть у Ейнштейна, Дарвіна, Моцарта тощо.



Участь у Марафоні «Здійснення мрій» можуть взяти діти до 16 років, які мешкають на території України. Для участі в акції діти або їхні батьки мають залишити заявку на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всеукраїнський Марафон «Здійснення мрій», що стартував цьогоріч у січні й триватиме упродовж цілого року, набирає обертів. У рамках Марафону, який відбувається з ініціативи Фонду«Тільки разом», втілено в життя першу й напрочуд зворушливу дитячу мрію.Заповітна мрія неймовірно талановитого 14-річного хлопцяз Києва про професійне навчання програмуванню стала реальністю, повідомляє пресслужба Фонду. 11 лютого голова правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»вручила юнаку, який мріє стати програмістом, сучасний потужний ноутбук.«Коли Родіону виповнилося 4 роки, йому встановили діагноз – аутизм. Далі протягом багатьох років титанічна боротьба з нашим особливим ворогом – асоціалізацією. Пройдено багато: логопеди, дефектологи, комісії, психіатри, іпотерапія, басейн, батутна школа, альпінізм, ковзани, арт-терапія, інтернат із домашнім навчанням. Минуло 10 років і… На сьогодні хлопець, який перше слово вимовив у 4,5 року, вчить чотири мови: українську, англійську, грецьку та російську. Навчається у загальноосвітній школі з інклюзією. Захоплюється програмуванням ігор, і це захоплення робить його впевненішим у собі. Сьогодні ми ходимо до навчального центру «TUMO», де він стає професійним програмістом».Такого зворушливого листа написала мама Родіонана адресу організаторів Марафону «Здійснення мрій». Вона розповіла, що їхній старенький ноутбук, яким користуються по черзі, непридатний для програмування. А син дуже мріє навчитися професійно програмувати.Читати історію цієї дитини без сліз було неможливо, визнають організатори акції. Адже коли 4-річному Родіону встановили діагноз аутизм, замість того, щоб усією родиною допомогти дитині знайти своє місце в житті та повернутися до повноцінного життя, рідний батько виставив дружину із сином за поріг. Відтак Ксенії та Родіону довелося подолати чимало важких життєвих випробувань. І вони перемогли!«Придбати синочку ноутбук для навчання мені аж ніяк не до снаги. І від цього дуже боляче. Минулого року синочок просив ноутбук у Діда Мороза. Але я відповіла, що дідусь обов’язково здійснить його мрію цього року. Найбільше в житті я хочу, щоб мій син міцно стояв на ногах і мав змогу самостійно себе забезпечувати, адже я не вічна. Сподіваюся, що мій лист долетить до Всесвіту, і він мене почує», – написала Ксенія.І Всесвіт почув дитячу мрію! Відтепер Родіон став на крок ближчим до своєї найбільшої мрії – стати професійним програмістом і радувати інших дітей цікавими комп’ютерними іграми.«Саме для того, аби в житті українських дітей було не тільки більше моментів, щоби повірити в своє майбутнє, але й можливостей його створювати, організатори докладатимуть максимум зусиль для здійснення максимальної кількості мрій, – зазначила під час вручення керівниця Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Катерина Шкльода. – Адже Марафон «Здійснення мрій» є гідним прикладом для об’єднання всієї України заради кращого завтра. Ми – країна талановитих людей, і ці таланти гідні створювати сильну економіку нашої держави».«Ми лише розпочинаємо довгий і, переконана, дуже успішний шлях. Менш ніж за місяць до організаторів Марафону звернулися сотні дітей та їхніх батьків. І ми докладемо максимум зусиль, аби заповітні дитячі мрії здійснилися», – наголосила Катерина Шкльода.Слід зазначити, що Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», який працює уже 11-й рік поспіль, завжди всіляко підтримував людей з інвалідністю, з різними нозологіями, зокрема й дітей з аутизмом. А останніми роками Фонд активно впроваджує різноманітні інклюзивні проекти.Більше того, як прогнозують фахівці, кількість дітей із розладами аутистичного спектру з року в рік буде лишень зростати, а відтак вкрай актуальною ставатиме проблема соціалізації таких людей. Суспільство повинне бути готовим співіснувати з такими людьми, а головне – долати щодо них стереотипи й створювати умови для всебічного розвитку людей з аутизмом. Адже дуже часто серед людей з розладами аутистичного спектру трапляються вкрай обдаровані, талановиті й навіть геніальні особистості. Такі особливості були навіть у Ейнштейна, Дарвіна, Моцарта тощо.Участь у Марафоні «Здійснення мрій» можуть взяти діти до 16 років, які мешкають на території України. Для участі в акції діти або їхні батьки мають залишити заявку на [email protected] або на сторінці Марафону у Facebook. У заявці має бути розповідь про мрію, для чого потрібна та чи інша річ/послуга, а також фото або відео. Чим детальнішою та яскравішою буде розповідь про те, як здійснення мрії допоможе розкрити свій талант, наблизитись до отримання улюбленої професії в майбутньому, самовдосконалитись, тим більше шансів, що вона буде здійснена. Неодмінно слід вказати номер телефону для зворотного зв’язку. Заявка опрацьовується впродовж 3 днів та публікується на сторінці Марафону у Facebook. Проте там не буде заявок, що не відповідатимуть умовам марафону. Організатори не гарантують виконання всіх заявок.

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