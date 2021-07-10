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Які предмети необхідні випускникам для вступу до вишів у 2022 році

Які предмети необхідні випускникам для вступу до вишів у 2022 році
У Міністерстві освіти і науки нагадали перелік предметів зовнішнього незалежного оцінювання, результати з яких необхідні для вступу до університетів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Майбутнім вступникам, окрім підготовки до ЗНО, важливо обрати оптимальний перелік предметів для того, щоб мати широкі можливості для вступу до закладів вищої освіти», – зазначили в МОН.

Так, конкурсні предмети, результати з яких потрібні для вступу на ту чи іншу спеціальність, наведено за посиланням.

У МОН зазначили, що першим предметом для кожної зі спеціальностей є українська мова і література або українська мова. Успішно склавши ЗНО з української мови і літератури, учасники зможуть вступати на будь-яку омріяну спеціальність, адже отримають не тільки результати тестування з обраного навчального предмета, але й додатково – результат ЗНО з української мови. Однак важливо, що результат ЗНО з української мови не можна буде використати замість результату з української мови і літератури.

Для осіб, що вступатимуть на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань), другий і третій конкурсні предмети різняться залежно від спеціальності. Інформацію про те, якими саме будуть ці предмети, наведено за посиланням.

Крім того, вступникам, які бажають здобути ступінь молодшого бакалавра, потрібні результати з двох конкурсних предметів. Першим предметом є українська мова або українська мова і література. Другий предмет ЗНО пропонується на вибір вступника з переліку других і третіх предметів, зазначених за посиланням. Для мистецьких спеціальностей другим предметом є творчий конкурс, який складається у закладі освіти.

Для тих, хто вступатиме на основі молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра чи молодшого бакалавра, необхідно буде отримати результати ЗНО з двох предметів, а також скласти фахове випробування у закладі освіти. Першим предметом, як у двох попередніх випадках, є українська мова або українська мова і література. Другим конкурсним предметом для таких вступників за вибором закладу освіти у разі участі у конкурсі на бюджетні місця буде математика або історія України, а для вступників на контракт заклади можуть запропонувати власний перелік предметів на вибір вступника.

У МОН нагадали, що вступники можуть використовувати результати ЗНО 2019-2022 років.

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Теги: вступ, виші, ЗНО
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