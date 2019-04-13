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На Волині у День закоханих з квіткового магазину вкрали понад 100 троянд

На Волині у День закоханих з квіткового магазину вкрали понад 100 троянд
Уночі 14 лютого в Нововолинську пограбували квітковий магазин.

Про це повідомляє Буг.

Як розповіла власниця салону квітів, вкрали понад 100 високих троянд. Квіти були попередньо замовлені до свята.

Грабіжник проник до магазину та з холодильника поцупив троянди. На місце події було викликано поліцію.

«Колеги, можливо комусь принесли ці троянди, повідомте. Дівчата, хто отримав величезний букет з понад 100 троянд, знайте, ваш купідон їх нагло вкрав», – звертається власниця Надія Мартиненко.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: вкрали квітти, троянди, квітковий магазин, Нововолинськ
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