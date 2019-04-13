На Волині у День закоханих з квіткового магазину вкрали понад 100 троянд
Сьогодні, 00:55
Уночі 14 лютого в Нововолинську пограбували квітковий магазин.
Про це повідомляє Буг.
Як розповіла власниця салону квітів, вкрали понад 100 високих троянд. Квіти були попередньо замовлені до свята.
Грабіжник проник до магазину та з холодильника поцупив троянди. На місце події було викликано поліцію.
«Колеги, можливо комусь принесли ці троянди, повідомте. Дівчата, хто отримав величезний букет з понад 100 троянд, знайте, ваш купідон їх нагло вкрав», – звертається власниця Надія Мартиненко.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє Буг.
Як розповіла власниця салону квітів, вкрали понад 100 високих троянд. Квіти були попередньо замовлені до свята.
Грабіжник проник до магазину та з холодильника поцупив троянди. На місце події було викликано поліцію.
«Колеги, можливо комусь принесли ці троянди, повідомте. Дівчата, хто отримав величезний букет з понад 100 троянд, знайте, ваш купідон їх нагло вкрав», – звертається власниця Надія Мартиненко.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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