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На Ковельщині освітлили масив, де не було жодного ліхтаря. ВІДЕО

На Ковельщині освітлили масив, де не було жодного ліхтаря. ВІДЕО
Частина жителів села Бахів Ковельського району тривалий час не мала вуличного освітлення. Особливі незручності доводилося терпіти взимку, коли рано темніло. Житловий масив нарешті освітили напередодні Нового року.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

“Люди отримали земельні ділянки, хтось купив їх, а довгий час фактично тут не було вуличного освітлення. На сьогоднішній день вуличне освітлення – це не тільки комфорт, а й безпека”, – певнить голова Дубівської громади Роман Троцюк.

Проєкт розробили давно, а фінансування шукали більше двох років. Останньою надією стало звернення до нардепа Степана Івахіва. Народний обранець відгукнувся і посприяв у виділенні коштів із державного фонду соціально-економічного розвитку.

“Завдяки співпраці з народним депутатом Степаном Івахівим ми отримали мільйон гривень, близько 700 тисяч пішло саме на цей проект. Люди чекали реалізації цього проекту вже давно”, – каже Роман Троцюк.

Тож жителі Бахова отримали подарунок напередодні Нового року – 30 грудня вулиці села яскраво освітили ліхтарі. Загалом на даному масиві протягнуто 4000 метрів кабелю і встановлено 55 ліхтарів. Усі вони мають гарну якість освітлення та гарантію 10 років. Тож тепер місцеві жителі можуть почуватися безпечно та комфортно.


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Теги: Ковельщина, ліхтарі, масив, освітлення
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