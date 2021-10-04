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У двох селах на Волині з’явилися нові майданчики для дошкільнят. ВІДЕО

У двох селах на Волині з’явилися нові майданчики для дошкільнят. ВІДЕО
У Дубівській громаді Ковельського району, а саме в селах Секунь та Буцинь, тривалий час не було де бавитися з дітками. Усі громадою мізкували, де взяти кошти, аби облаштували ігрові майданчики поблизу дитсадків. І вихід таки знайшли.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

У садочку в селі Секунь 11 діток. Утім, кажуть, є перспективи, що наступного року вихованців побільшає. Для батьків мати садочок у селі дуже зручно, та от бавитися на вулиці діткам не було де.

«Тут з короткостроковим перебуванням діти, 3 години поки що. Але в майбутньому плануємо відкрити повноцінний садок. Але інфраструктура біля садочків бажала кращого», – розповів Дубівський сільський голова Роман Троцюк.

Минулого року Дубівській громаді пощастило отримати мільйон гривень від державного фонду соціально-економічного розвитку за сприяння народного депутата Степана Івахіва. Частину цих коштів вирішили витратити на облаштування дитячих майданчиків. Один із них встановили у селі Секунь.

«Дуже старенький той майданчик був уже там, не було де гуляти діткам, а тепер я думаю, що вони будуть гуляти, гратися і вже в нас у принципі в Секуні не було, де гуляти дітям, а тепер хоч прийдуть в садочок пограються. Дякуємо, задоволені», – висловилася мама Вікторія.

Більше того, це радість не лише для дітей, а й для дорослих. Адже тепер місцеві матусі матимуть де проводити дозвілля з дітками і в будні, й у вихідні.

«Ми його дуже чекали, він нам дуже був необхідний, тому що центр села, і як такої відпочинкової зони в нас не було. Хочу висловити подяку від імені батьків та себе особисто нашому депутату Степану Івахіву», – каже директорка ДНЗ «Калинонька» села Секунь Людмила Сарапіна.

Дитячий майданчик облаштували і в селі Буцинь Дубівської громади. У цьому дитсадку виховують 28 діток. Нова відпочинкова зона стала для них приємною несподіванкою.

«Постійно на прогулянку просяться, біжать, із задоволенням гойдаються, їм подобаються і вагончики, люблять і на каруселі гойдатися, дуже задоволені», – каже вихователька Ольга Полінчук.

Окрім того, розповідає директорка дошкільного закладу Оксана Бобік, завдяки підтримці народного обранця їм вдалося багато чого оновити в приміщенні.

«Нетиповий садочок, він з 1974 року, і він нам допоміг замінити на енергозберігаючі вікна, двері всі замінив внутрішні, допоміг придбати нам ліжечка дитячі, комплекти постелі, і ми дуже вдячні, що вирішили на сьогодні одну із найбільших проблем – інфраструктури нашого майданчика. Це я дякую Степану Івахіву», – зазначила директорка.

Вартість кожного з встановлених дитячих майданчиків – понад 100 000 гривень. Облаштували їх під кінець минулого року, тож зі всім впоратися не встигли. Навесні навколо каруселей зроблять благоустрій.


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Теги: дитсадки, Волинь, село, майданчики
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