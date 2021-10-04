У двох селах на Волині з’явилися нові майданчики для дошкільнят. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



У садочку в селі Секунь 11 діток. Утім, кажуть, є перспективи, що наступного року вихованців побільшає. Для батьків мати садочок у селі дуже зручно, та от бавитися на вулиці діткам не було де.



«Тут з короткостроковим перебуванням діти, 3 години поки що. Але в майбутньому плануємо відкрити повноцінний садок. Але інфраструктура біля садочків бажала кращого», – розповів Дубівський сільський голова Роман Троцюк.



Минулого року Дубівській громаді пощастило отримати мільйон гривень від державного фонду соціально-економічного розвитку за сприяння народного депутата Степана Івахіва. Частину цих коштів вирішили витратити на облаштування дитячих майданчиків. Один із них встановили у селі Секунь.



«Дуже старенький той майданчик був уже там, не було де гуляти діткам, а тепер я думаю, що вони будуть гуляти, гратися і вже в нас у принципі в Секуні не було, де гуляти дітям, а тепер хоч прийдуть в садочок пограються. Дякуємо, задоволені», – висловилася мама Вікторія.



Більше того, це радість не лише для дітей, а й для дорослих. Адже тепер місцеві матусі матимуть де проводити дозвілля з дітками і в будні, й у вихідні.



«Ми його дуже чекали, він нам дуже був необхідний, тому що центр села, і як такої відпочинкової зони в нас не було. Хочу висловити подяку від імені батьків та себе особисто нашому депутату Степану Івахіву», – каже директорка ДНЗ «Калинонька» села Секунь Людмила Сарапіна.



Дитячий майданчик облаштували і в селі Буцинь Дубівської громади. У цьому дитсадку виховують 28 діток. Нова відпочинкова зона стала для них приємною несподіванкою.



«Постійно на прогулянку просяться, біжать, із задоволенням гойдаються, їм подобаються і вагончики, люблять і на каруселі гойдатися, дуже задоволені», – каже вихователька Ольга Полінчук.



Окрім того, розповідає директорка дошкільного закладу Оксана Бобік, завдяки підтримці народного обранця їм вдалося багато чого оновити в приміщенні.



«Нетиповий садочок, він з 1974 року, і він нам допоміг замінити на енергозберігаючі вікна, двері всі замінив внутрішні, допоміг придбати нам ліжечка дитячі, комплекти постелі, і ми дуже вдячні, що вирішили на сьогодні одну із найбільших проблем – інфраструктури нашого майданчика. Це я дякую Степану Івахіву», – зазначила директорка.



Вартість кожного з встановлених дитячих майданчиків – понад 100 000 гривень. Облаштували їх під кінець минулого року, тож зі всім впоратися не встигли. Навесні навколо каруселей зроблять благоустрій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дубівській громаді Ковельського району, а саме в селах Секунь та Буцинь, тривалий час не було де бавитися з дітками. Усі громадою мізкували, де взяти кошти, аби облаштували ігрові майданчики поблизу дитсадків. І вихід таки знайшли.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. У садочку в селі Секунь 11 діток. Утім, кажуть, є перспективи, що наступного року вихованців побільшає. Для батьків мати садочок у селі дуже зручно, та от бавитися на вулиці діткам не було де.«Тут з короткостроковим перебуванням діти, 3 години поки що. Але в майбутньому плануємо відкрити повноцінний садок. Але інфраструктура біля садочків бажала кращого», – розповів Дубівський сільський голова Роман Троцюк.Минулого року Дубівській громаді пощастило отримати мільйон гривень від державного фонду соціально-економічного розвитку за сприяння народного депутата. Частину цих коштів вирішили витратити на облаштування дитячих майданчиків. Один із них встановили у селі Секунь.«Дуже старенький той майданчик був уже там, не було де гуляти діткам, а тепер я думаю, що вони будуть гуляти, гратися і вже в нас у принципі в Секуні не було, де гуляти дітям, а тепер хоч прийдуть в садочок пограються. Дякуємо, задоволені», – висловилася мама Вікторія.Більше того, це радість не лише для дітей, а й для дорослих. Адже тепер місцеві матусі матимуть де проводити дозвілля з дітками і в будні, й у вихідні.«Ми його дуже чекали, він нам дуже був необхідний, тому що центр села, і як такої відпочинкової зони в нас не було. Хочу висловити подяку від імені батьків та себе особисто нашому депутату Степану Івахіву», – каже директорка ДНЗ «Калинонька» села СекуньДитячий майданчик облаштували і в селі Буцинь Дубівської громади. У цьому дитсадку виховують 28 діток. Нова відпочинкова зона стала для них приємною несподіванкою.«Постійно на прогулянку просяться, біжать, із задоволенням гойдаються, їм подобаються і вагончики, люблять і на каруселі гойдатися, дуже задоволені», – каже вихователькаОкрім того, розповідає директорка дошкільного закладу, завдяки підтримці народного обранця їм вдалося багато чого оновити в приміщенні.«Нетиповий садочок, він з 1974 року, і він нам допоміг замінити на енергозберігаючі вікна, двері всі замінив внутрішні, допоміг придбати нам ліжечка дитячі, комплекти постелі, і ми дуже вдячні, що вирішили на сьогодні одну із найбільших проблем – інфраструктури нашого майданчика. Це я дякую Степану Івахіву», – зазначила директорка.Вартість кожного з встановлених дитячих майданчиків – понад 100 000 гривень. Облаштували їх під кінець минулого року, тож зі всім впоратися не встигли. Навесні навколо каруселей зроблять благоустрій.

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