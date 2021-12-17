Волинські легкоатлети увійшли до трійки кращих в Україні





Про це інформують у пресслужбі ОДА.



У підсумку змагань в скарбничку Волинської області нашим легкоатлетам вдалося завоювати дві медалі.



Зокрема бронзовими призерами Кубка України стали Микола Пацула на біговій дистанції 3000 метрів та Іванна Потапчук (Кух) у бігові на дистанції 1500 метрів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 лютого у Києві відбувся Кубок України з легкої атлетики в приміщенні. У змаганнях взяли участь спортсмени з 25 регіонів України, серед них і волиняни.Про це інформують у пресслужбі ОДА.У підсумку змагань в скарбничку Волинської області нашим легкоатлетам вдалося завоювати дві медалі.Зокрема бронзовими призерами Кубка України сталина біговій дистанції 3000 метрів та(Кух) у бігові на дистанції 1500 метрів.

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