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Волинські легкоатлети увійшли до трійки кращих в Україні

Волинські легкоатлети увійшли до трійки кращих в Україні
12 лютого у Києві відбувся Кубок України з легкої атлетики в приміщенні. У змаганнях взяли участь спортсмени з 25 регіонів України, серед них і волиняни.

Про це інформують у пресслужбі ОДА.

У підсумку змагань в скарбничку Волинської області нашим легкоатлетам вдалося завоювати дві медалі.

Зокрема бронзовими призерами Кубка України стали Микола Пацула на біговій дистанції 3000 метрів та Іванна Потапчук (Кух) у бігові на дистанції 1500 метрів.

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Теги: легка атлетика, Волинь, всеукраїнські змагання
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