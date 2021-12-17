Волинські легкоатлети увійшли до трійки кращих в Україні
Сьогодні, 07:00
12 лютого у Києві відбувся Кубок України з легкої атлетики в приміщенні. У змаганнях взяли участь спортсмени з 25 регіонів України, серед них і волиняни.
Про це інформують у пресслужбі ОДА.
У підсумку змагань в скарбничку Волинської області нашим легкоатлетам вдалося завоювати дві медалі.
Зокрема бронзовими призерами Кубка України стали Микола Пацула на біговій дистанції 3000 метрів та Іванна Потапчук (Кух) у бігові на дистанції 1500 метрів.
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Про це інформують у пресслужбі ОДА.
У підсумку змагань в скарбничку Волинської області нашим легкоатлетам вдалося завоювати дві медалі.
Зокрема бронзовими призерами Кубка України стали Микола Пацула на біговій дистанції 3000 метрів та Іванна Потапчук (Кух) у бігові на дистанції 1500 метрів.
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