вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Різке зростання після зниження на вихідних: за добу в Україні виявили майже 30 тисяч випадків COVID-19

Різке зростання після зниження на вихідних: за добу в Україні виявили майже 30 тисяч випадків COVID-19
За добу 14 лютого в Україні:

◾️ зафіксували 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 393, серед медпрацівників – 884);
◾️ 59 170 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу – 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, бустерну дозу – 14 107 людей.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 15 лютого.

Добовий показник захворюваності традиційно різко виріс після зниження на вихідних, днем раніше виявили 16 993 нових випадки зараження.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 1 889 осіб;
◾️ летальних випадків – 305;
◾️ одужали – 23 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіли – 4 572 417 осіб;
◾️ одужали – 3 811 630 осіб;
◾️ летальних випадків – 103 255;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 113 493.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576 людей, отримали додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну дозу – 581 349 людей. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 4584 ;
Вінницька область – 724;
Волинська область – 1179;
Дніпропетровська область – 2446;
Донецька область –1458 ;
Житомирська область – 626;
Закарпатська область – 472 ;
Запорізька область –1340 ;
Івано-Франківська область – 317;
Київська область – 1228;
Кіровоградська область – 432;
Луганська область – 772 ;
Львівська область – 999;
Миколаївська область – 954;
Одеська область – 3315;
Полтавська область – 1375;
Рівненська область – 794;
Сумська область – 794 ;
Тернопільська область – 344;
Харківська область – 1354;
Херсонська область – 475;
Хмельницька область – 679 ;
Черкаська область – 1192 ;
Чернівецька область – 648;
Чернігівська область – 1223.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Традиційне зниження після вихідних: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні
14 лютий, 08:55
Омікрон циркулює в усіх районах Волині
13 лютий, 14:54
Ковід на Волині: у яких громадах і скільки нових інфікованих виявили
13 лютий, 10:50
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Украні за добу
13 лютий, 09:07
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 09:15
Інвестиційна нерухомість: як обрати*
Сьогодні, 09:01
Різке зростання після зниження на вихідних: за добу в Україні виявили майже 30 тисяч випадків COVID-19
Сьогодні, 08:58
У двох селах на Волині з’явилися нові майданчики для дошкільнят. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Волинські легкоатлети увійшли до трійки кращих в Україні
Сьогодні, 07:00
Схожі новини
На Волині зафіксували понад тисячу хворих на коронавірус за добу, 15 людей померли На Волині зафіксували понад тисячу хворих на коронавірус за добу, 15 людей померли
Сьогодні, 09:23
Коронавірус на Волині: 445 людей захворіли, 3 – померли Коронавірус на Волині: 445 людей захворіли, 3 – померли
14 лютий, 09:24
Традиційне зниження після вихідних: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні Традиційне зниження після вихідних: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні
14 лютий, 08:55
Ковід на Волині: у яких громадах і скільки нових інфікованих виявили Ковід на Волині: у яких громадах і скільки нових інфікованих виявили
13 лютий, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукують 31-річного злочинця з Вінниччини. ФОТО
Сьогодні, 09:33
 0
На Волині зафіксували понад тисячу хворих на коронавірус за добу, 15 людей померли
Сьогодні, 09:23
 0
Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 09:15
 0
Інвестиційна нерухомість: як обрати*
Сьогодні, 09:01
 0
Різке зростання після зниження на вихідних: за добу в Україні виявили майже 30 тисяч випадків COVID-19
Сьогодні, 08:58
 0
Медіа
відео
1/8