Різке зростання після зниження на вихідних: за добу в Україні виявили майже 30 тисяч випадків COVID-19

За добу 14 лютого в Україні:◾️ зафіксували 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 393, серед медпрацівників – 884);◾️ 59 170 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу – 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, бустерну дозу – 14 107 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 15 лютого.Добовий показник захворюваності традиційно різко виріс після зниження на вихідних, днем раніше виявили 16 993 нових випадки зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 889 осіб;◾️ летальних випадків – 305;◾️ одужали – 23 235 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 4 572 417 осіб;◾️ одужали – 3 811 630 осіб;◾️ летальних випадків – 103 255;◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 113 493.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576 людей, отримали додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну дозу – 581 349 людей. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 4584 ;Вінницька область – 724;Волинська область – 1179;Дніпропетровська область – 2446;Донецька область –1458 ;Житомирська область – 626;Закарпатська область – 472 ;Запорізька область –1340 ;Івано-Франківська область – 317;Київська область – 1228;Кіровоградська область – 432;Луганська область – 772 ;Львівська область – 999;Миколаївська область – 954;Одеська область – 3315;Полтавська область – 1375;Рівненська область – 794;Сумська область – 794 ;Тернопільська область – 344;Харківська область – 1354;Херсонська область – 475;Хмельницька область – 679 ;Черкаська область – 1192 ;Чернівецька область – 648;Чернігівська область – 1223.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.