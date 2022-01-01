вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 15 лютого

Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 15 лютого, такий: купівля – 28,45, продаж – 28,65.

Євро купують за 32,25, продають за 32,55.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то його продають за 7,00, а купують за 7,15.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують 31-річного злочинця з Вінниччини. ФОТО
Сьогодні, 09:33
На Волині зафіксували понад тисячу хворих на коронавірус за добу, 15 людей померли
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 09:15
Інвестиційна нерухомість: як обрати*
Сьогодні, 09:01
Різке зростання після зниження на вихідних: за добу в Україні виявили майже 30 тисяч випадків COVID-19
Сьогодні, 08:58
Схожі новини
Курс валют у Луцьку станом на 14 лютого Курс валют у Луцьку станом на 14 лютого
14 лютий, 09:15
Курс валют у Луцьку на 10 лютого Курс валют у Луцьку на 10 лютого
10 лютий, 09:11
Курс валют у Луцьку на 9 лютого Курс валют у Луцьку на 9 лютого
09 лютий, 09:20
Курс валют у Луцьку на 8 лютого Курс валют у Луцьку на 8 лютого
08 лютий, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукують 31-річного злочинця з Вінниччини. ФОТО
Сьогодні, 09:33
 0
На Волині зафіксували понад тисячу хворих на коронавірус за добу, 15 людей померли
Сьогодні, 09:23
 0
Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 09:15
 0
Інвестиційна нерухомість: як обрати*
Сьогодні, 09:01
 0
Різке зростання після зниження на вихідних: за добу в Україні виявили майже 30 тисяч випадків COVID-19
Сьогодні, 08:58
 0
Медіа
відео
1/8