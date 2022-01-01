Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 09:15
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 15 лютого, такий: купівля – 28,45, продаж – 28,65.
Євро купують за 32,25, продають за 32,55.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,00, а купують за 7,15.
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Євро купують за 32,25, продають за 32,55.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,00, а купують за 7,15.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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