На Волині виявили понад тисячу хворих на коронавірус за добу, 15 людей померли
Сьогодні, 09:23
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 147 дітей та 46 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 1204,
Летальних випадків (осіб) – 15, з них:
Луцький район – 6 випадків (Луцька ТГ – 3, Боратинська ТГ, Підгайцівська ТГ та Цуманській ТГ- по 1);
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Володимир-Волинська ТГ);
Камінь-Каширський район – 2 випадки (Камінь-Каширська ТГ – 2);
Ковельський район – 6 випадків (Голобська ТГ – 3, Старовижівська ТГ, Ковельська ТГ, Шацька ТГ – по 1).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 932,
методом ІФА (осіб) – 78.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 582 хворих:
Луцька ТГ – 394
Боратинська ТГ – 10
Берестечківська ТГ — 14
Городищенська ТГ – 6
Горохівська ТГ – 8
Доросинівська ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 44
Колківська – 8
Копачівська ТГ – 1
Мар’янівська ТГ – 2
Олицька ТГ – 13
Підгайцівська ТГ – 38
Рожищенська ТГ – 19
Торчинська ТГ – 3
Цуманська ТГ – 18
Володимир-Волинський район – 238 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 102
Затурцівська ТГ – 8
Зимнівська ТГ – 12
Іваничівська ТГ — 13
Локачинська ТГ — 9
Нововолинська ТГ – 70
Оваднівська ТГ — 2
Павлівська ТГ – 4
Устилузька ТГ — 18
Камінь-Каширський район – 70 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 9
Любешівська ТГ – 25
Маневицька ТГ – 32
Прилісненська ТГ – 4
Ковельський район – 289 хворих:
Голобська ТГ – 21
Велицька ТГ -3
Вишнівська ТГ – 7
Головненська ТГ — 15
Дубівська ТГ – 13
Заболотівська ТГ — 1
Ковельська ТГ – 127
Колодяжненська ТГ – 6
Луківська ТГ — 1
Люблинецька ТГ – 12
Любомльська ТГ – 30
Ратнівська ТГ – 6
Рівненська ТГ – 4
Сереховичівська ТГ – 2
Старовижівська ТГ – 12
Турійська ТГ – 29
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 124838 (з них дітей – 10848 та медичних працівників –5243),
одужали ( осіб) – 107704 (з них дітей – 8017 та медичних працівників –4602),
летальних випадків (осіб) –2342 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 473576,
методом ІФА (осіб) –215241.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 14 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1291 щеплення. Першою дозою щепили — 451 особу, другою дозою – 676 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 164 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 345253 людини, отримали дві дози – 323195 людей, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7459 людей. Загалом провели 676336 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 1204,
Летальних випадків (осіб) – 15, з них:
Луцький район – 6 випадків (Луцька ТГ – 3, Боратинська ТГ, Підгайцівська ТГ та Цуманській ТГ- по 1);
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Володимир-Волинська ТГ);
Камінь-Каширський район – 2 випадки (Камінь-Каширська ТГ – 2);
Ковельський район – 6 випадків (Голобська ТГ – 3, Старовижівська ТГ, Ковельська ТГ, Шацька ТГ – по 1).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 932,
методом ІФА (осіб) – 78.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 582 хворих:
Луцька ТГ – 394
Боратинська ТГ – 10
Берестечківська ТГ — 14
Городищенська ТГ – 6
Горохівська ТГ – 8
Доросинівська ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 44
Колківська – 8
Копачівська ТГ – 1
Мар’янівська ТГ – 2
Олицька ТГ – 13
Підгайцівська ТГ – 38
Рожищенська ТГ – 19
Торчинська ТГ – 3
Цуманська ТГ – 18
Володимир-Волинський район – 238 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 102
Затурцівська ТГ – 8
Зимнівська ТГ – 12
Іваничівська ТГ — 13
Локачинська ТГ — 9
Нововолинська ТГ – 70
Оваднівська ТГ — 2
Павлівська ТГ – 4
Устилузька ТГ — 18
Камінь-Каширський район – 70 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 9
Любешівська ТГ – 25
Маневицька ТГ – 32
Прилісненська ТГ – 4
Ковельський район – 289 хворих:
Голобська ТГ – 21
Велицька ТГ -3
Вишнівська ТГ – 7
Головненська ТГ — 15
Дубівська ТГ – 13
Заболотівська ТГ — 1
Ковельська ТГ – 127
Колодяжненська ТГ – 6
Луківська ТГ — 1
Люблинецька ТГ – 12
Любомльська ТГ – 30
Ратнівська ТГ – 6
Рівненська ТГ – 4
Сереховичівська ТГ – 2
Старовижівська ТГ – 12
Турійська ТГ – 29
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 124838 (з них дітей – 10848 та медичних працівників –5243),
одужали ( осіб) – 107704 (з них дітей – 8017 та медичних працівників –4602),
летальних випадків (осіб) –2342 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 473576,
методом ІФА (осіб) –215241.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 14 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1291 щеплення. Першою дозою щепили — 451 особу, другою дозою – 676 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 164 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 345253 людини, отримали дві дози – 323195 людей, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7459 людей. Загалом провели 676336 щеплень.
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