На Волині виявили понад тисячу хворих на коронавірус за добу, 15 людей померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 147 дітей та 46 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 1204,Летальних випадків (осіб) – 15, з них:Луцький район – 6 випадків (Луцька ТГ – 3, Боратинська ТГ, Підгайцівська ТГ та Цуманській ТГ- по 1);Володимир-Волинський район – 1 випадок (Володимир-Волинська ТГ);Камінь-Каширський район – 2 випадки (Камінь-Каширська ТГ – 2);Ковельський район – 6 випадків (Голобська ТГ – 3, Старовижівська ТГ, Ковельська ТГ, Шацька ТГ – по 1).методом ПЛР (осіб) – 932,методом ІФА (осіб) – 78.– 582 хворих:Луцька ТГ – 394Боратинська ТГ – 10Берестечківська ТГ — 14Городищенська ТГ – 6Горохівська ТГ – 8Доросинівська ТГ – 4Ківерцівська ТГ – 44Колківська – 8Копачівська ТГ – 1Мар’янівська ТГ – 2Олицька ТГ – 13Підгайцівська ТГ – 38Рожищенська ТГ – 19Торчинська ТГ – 3Цуманська ТГ – 18– 238 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 102Затурцівська ТГ – 8Зимнівська ТГ – 12Іваничівська ТГ — 13Локачинська ТГ — 9Нововолинська ТГ – 70Оваднівська ТГ — 2Павлівська ТГ – 4Устилузька ТГ — 18– 70 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 9Любешівська ТГ – 25Маневицька ТГ – 32Прилісненська ТГ – 4– 289 хворих:Голобська ТГ – 21Велицька ТГ -3Вишнівська ТГ – 7Головненська ТГ — 15Дубівська ТГ – 13Заболотівська ТГ — 1Ковельська ТГ – 127Колодяжненська ТГ – 6Луківська ТГ — 1Люблинецька ТГ – 12Любомльська ТГ – 30Ратнівська ТГ – 6Рівненська ТГ – 4Сереховичівська ТГ – 2Старовижівська ТГ – 12Турійська ТГ – 29захворіли (осіб) – 124838 (з них дітей – 10848 та медичних працівників –5243),одужали ( осіб) – 107704 (з них дітей – 8017 та медичних працівників –4602),летальних випадків (осіб) –2342 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 473576,методом ІФА (осіб) –215241.За добу 14 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1291 щеплення. Першою дозою щепили — 451 особу, другою дозою – 676 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 164 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 345253 людини, отримали дві дози – 323195 людей, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7459 людей. Загалом провели 676336 щеплень.