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На Волині виявили понад тисячу хворих на коронавірус за добу, 15 людей померли

На Волині виявили понад тисячу хворих на коронавірус за добу, 15 людей померли
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 147 дітей та 46 медпрацівників.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 1204,
Летальних випадків (осіб) – 15, з них:
Луцький район – 6 випадків (Луцька ТГ – 3, Боратинська ТГ, Підгайцівська ТГ та Цуманській ТГ- по 1);
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Володимир-Волинська ТГ);
Камінь-Каширський район – 2 випадки (Камінь-Каширська ТГ – 2);
Ковельський район – 6 випадків (Голобська ТГ – 3, Старовижівська ТГ, Ковельська ТГ, Шацька ТГ – по 1).

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 932,
методом ІФА (осіб) – 78.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 582 хворих:

Луцька ТГ – 394
Боратинська ТГ – 10
Берестечківська ТГ — 14
Городищенська ТГ – 6
Горохівська ТГ – 8
Доросинівська ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 44
Колківська – 8
Копачівська ТГ – 1
Мар’янівська ТГ – 2
Олицька ТГ – 13
Підгайцівська ТГ – 38
Рожищенська ТГ – 19
Торчинська ТГ – 3
Цуманська ТГ – 18

Володимир-Волинський район – 238 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 102
Затурцівська ТГ – 8
Зимнівська ТГ – 12
Іваничівська ТГ — 13
Локачинська ТГ — 9
Нововолинська ТГ – 70
Оваднівська ТГ — 2
Павлівська ТГ – 4
Устилузька ТГ — 18

Камінь-Каширський район – 70 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 9
Любешівська ТГ – 25
Маневицька ТГ – 32
Прилісненська ТГ – 4

Ковельський район – 289 хворих:

Голобська ТГ – 21
Велицька ТГ -3
Вишнівська ТГ – 7
Головненська ТГ — 15
Дубівська ТГ – 13
Заболотівська ТГ — 1
Ковельська ТГ – 127
Колодяжненська ТГ – 6
Луківська ТГ — 1
Люблинецька ТГ – 12
Любомльська ТГ – 30
Ратнівська ТГ – 6
Рівненська ТГ – 4
Сереховичівська ТГ – 2
Старовижівська ТГ – 12
Турійська ТГ – 29

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 124838 (з них дітей – 10848 та медичних працівників –5243),
одужали ( осіб) – 107704 (з них дітей – 8017 та медичних працівників –4602),
летальних випадків (осіб) –2342 (1 дитина та 35медпрацівників).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 473576,
методом ІФА (осіб) –215241.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 14 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1291 щеплення. Першою дозою щепили — 451 особу, другою дозою – 676 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 164 особи.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 345253 людини, отримали дві дози – 323195 людей, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7459 людей. Загалом провели 676336 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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