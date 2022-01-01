Розшукують 31-річного злочинця з Вінниччини. ФОТО

Погребняка Валерія Олександровича, 01 січня 1991 року народження, уродженця міста Вінниця.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Розшукуваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, 2,4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 КК України. Йдеться про створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, вимагання та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.



При отриманні інформації, яка становитиме оперативний інтерес, поліція просить невідкладно повідомити УКР ГУНП у Волинській області за номерами телефонів: 0996175853 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники управління стратегічних розслідувань в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України розшукують, 01 січня 1991 року народження, уродженця міста Вінниця.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Розшукуваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, 2,4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 КК України. Йдеться про створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, вимагання та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.При отриманні інформації, яка становитиме оперативний інтерес, поліція просить невідкладно повідомити УКР ГУНП у Волинській області за номерами телефонів: 0996175853 або 102.

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