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Розшукують 31-річного злочинця з Вінниччини. ФОТО

Розшукують 31-річного злочинця з Вінниччини. ФОТО
Співробітники управління стратегічних розслідувань в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України розшукують Погребняка Валерія Олександровича, 01 січня 1991 року народження, уродженця міста Вінниця.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Розшукуваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, 2,4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 КК України. Йдеться про створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, вимагання та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

При отриманні інформації, яка становитиме оперативний інтерес, поліція просить невідкладно повідомити УКР ГУНП у Волинській області за номерами телефонів: 0996175853 або 102.
Розшукують 31-річного злочинця з Вінниччини. ФОТО

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Теги: Розшук, поліція
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