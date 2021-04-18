вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двох одиноких волинян доля поєднала на схилі літ у геріатричному пансіонаті. ВІДЕО

Двох одиноких волинян доля поєднала на схилі літ у геріатричному пансіонаті. ВІДЕО
Віктору Петровичу – 80, Надії Григорівні – 69. Вони познайомилися у Луцькому геріатричному пансіонаті. Кожен мав нелегке життя, через недуги обоє втратили зір, жінка не має ніг. Втім, три роки тому, розповідають, доля зробила один із кращих дарунків – зустріч один з одним.

Про це пише 12 канал.

“Я прийшов сюди і Надія Григорівна гукнула: “Як тебе звати?” З цього все й почалося. Тут тяжко, якщо не мати нікого, то можна з глузду з’їхати”, – каже Віктор.

Пані Надія в геріатричному пансіонаті вже 6 рік. Має трьох дітей, усе життя пропрацювала на різних заводах та комбінатах. Через погане здоров’я вирішила поїхати жити до пансіонату, адже ні від кого не хотіла залежати. Тут вже опинилася в інвалідному візку, бо довелося ампутувати кінцівки. Діти, каже, навідують. А от Віктор – одинокий. Життя дітей не подарувало, дружина померла.

Тож на схилі літ життєві обставини обох привели в геріатричний пансіонат. З тих пір вони майже не розлучаються. Мають вже чіткий розпорядок дня. Віктор Петрович прокидається о 6 ранку, робить зарядку і обов’язково йде будити подругу. Чоловік допомагає пані Надії приймати ліки, розігріває обіди.

“Якби не він, мене уже може б і не було. Бо уявіть, як тяжко без очей і без ніг. Я рада, я щаслива, що він приходить, ми говоримо, ми співаємо”, – розповідає Надія.
Двох одиноких волинян доля поєднала на схилі літ у геріатричному пансіонаті. ВІДЕО

Розповідають, як тільки познайомилися, то зір ще мали, тож один одного добре уявляють. о

Вони один для одного найбільша втіха та розрада. Разом чаюють, слухають радіо, діляться свіжими анекдотами та співають пісень. А усіх волинян закликають цінувати та поважати близьких людей. Мовляв дорогі серцю люди – величезний скарб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, геріатричний пансіонат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 15 лютого
Сьогодні, 10:48
На Волині підприємству повернули землю, вартістю 1,2 мільярда гривень
Сьогодні, 10:39
Двох одиноких волинян доля поєднала на схилі літ у геріатричному пансіонаті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:31
«Увага всім!»: як і звідки лучани зможуть почути тривожний сигнал і що робити далі
Сьогодні, 10:09
Розшукують 31-річного злочинця з Вінниччини. ФОТО
Сьогодні, 09:33
Схожі новини
У Луцьку мешканці геріатричного пансіонату власноруч зробили музей. ВІДЕО У Луцьку мешканці геріатричного пансіонату власноруч зробили музей. ВІДЕО
11 січень, 16:55
На Волині отримали перші щеплення вакциною Pfizer На Волині отримали перші щеплення вакциною Pfizer
18 квітень, 2021, 12:10
Укриттів не вистачить: лучанам радять готувати підвали через загрозу війни Укриттів не вистачить: лучанам радять готувати підвали через загрозу війни
Сьогодні, 10:56
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого
14 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, чи запроваджуватимуть в Україні воєнний стан
Сьогодні, 11:37
 0
Росія відводить частину військ від українських кордонів
Сьогодні, 11:19
 0
Укриттів не вистачить: лучанам радять готувати підвали через загрозу війни
Сьогодні, 10:56
 0
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 15 лютого
Сьогодні, 10:48
 0
На Волині підприємству повернули землю, вартістю 1,2 мільярда гривень
Сьогодні, 10:39
 0
Медіа
відео
1/8