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На Волині підприємству повернули землю, вартістю 1,2 мільярда гривень

На Волині підприємству повернули землю, вартістю 1,2 мільярда гривень
Прокуратура Волині повернула у користування державного підприємства понад 5 тисяч га земель вартістю 1,2 млрд гривень

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Господарський суд Волинської області задоволив позов Волинської обласної прокуратури в інтересах Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України до державного підприємства «ГрінЕнерго» та одного з господарських товариств області про повернення у користування державного підприємства 5,3 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення ринковою вартістю 1,2 мільярда гривень.

Прокурори зверталися в суд, аби визнати недійсним інвестиційний договір, яким передбачалась незаконна передача в користування приватного суб’єкта господарювання цих земель й від виконання якого підприємство отримувало лиш збитки.

За втручання прокуратури земля повернута державному підприємству.

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Теги: Волинь, прокуратура, земля
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