На Волині підприємству повернули землю, вартістю 1,2 мільярда гривень
Сьогодні, 10:39
Прокуратура Волині повернула у користування державного підприємства понад 5 тисяч га земель вартістю 1,2 млрд гривень
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Волинської обласної прокуратури в інтересах Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України до державного підприємства «ГрінЕнерго» та одного з господарських товариств області про повернення у користування державного підприємства 5,3 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення ринковою вартістю 1,2 мільярда гривень.
Прокурори зверталися в суд, аби визнати недійсним інвестиційний договір, яким передбачалась незаконна передача в користування приватного суб’єкта господарювання цих земель й від виконання якого підприємство отримувало лиш збитки.
За втручання прокуратури земля повернута державному підприємству.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Волинської обласної прокуратури в інтересах Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України до державного підприємства «ГрінЕнерго» та одного з господарських товариств області про повернення у користування державного підприємства 5,3 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення ринковою вартістю 1,2 мільярда гривень.
Прокурори зверталися в суд, аби визнати недійсним інвестиційний договір, яким передбачалась незаконна передача в користування приватного суб’єкта господарювання цих земель й від виконання якого підприємство отримувало лиш збитки.
За втручання прокуратури земля повернута державному підприємству.
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