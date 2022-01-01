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Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 15 лютого

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 15 лютого
Зранку 15 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 98 пацієнтів.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, кількість хворих у ковідному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні останніми днями тримається на одному рівні. 57 людей перебуває під високими потоками кисню, 10 - в реанімації. З усіх госпіталізованих 9 – в критичному стані, 46 – у важкому. За минулу добу поступили 7 хворих, виписали – 9-х. Загалом спожили 900 кг кисню, залишалося майже 12,9 тонн кисню.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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