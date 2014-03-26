Росія відводить частину військ від українських кордонів
Сьогодні, 11:19
У Міноборони РФ заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російський "Інтерфакс", який цитує офіційного представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова.
"Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - йдеться в повідомленні.
При цьому Конашенков зазначив, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.
За його словами, війська Східного військового округу та ВДВ, які беруть участь у навчанні "Союзна рішучість", у взаємодії з білоруськими збройними силами відпрацьовують питання відображення агресії проти Союзної держави під час оборонної операції.
"У Збройних силах Російської Федерації триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил. У них беруть участь практично всі військові округи, флоти та ВДВ... В оперативно-важливих районах Світового океану та акваторіях морів, що прилягають до території Росії, проводиться серія військово-морських навчань, у яких задіяні надводні кораблі, підводні човни та морська авіація", - сказав Конашенков.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російський "Інтерфакс", який цитує офіційного представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова.
"Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - йдеться в повідомленні.
При цьому Конашенков зазначив, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.
За його словами, війська Східного військового округу та ВДВ, які беруть участь у навчанні "Союзна рішучість", у взаємодії з білоруськими збройними силами відпрацьовують питання відображення агресії проти Союзної держави під час оборонної операції.
"У Збройних силах Російської Федерації триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил. У них беруть участь практично всі військові округи, флоти та ВДВ... В оперативно-важливих районах Світового океану та акваторіях морів, що прилягають до території Росії, проводиться серія військово-морських навчань, у яких задіяні надводні кораблі, підводні човни та морська авіація", - сказав Конашенков.
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