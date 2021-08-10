Двоє волинян незаконно використовували землю: з них хочуть стягнути 165 тисяч плати

Луцькі прокурори в суді наполягають на стягненні із власників нерухомості понад 165 тис. грн плати за землю.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Луцька окружна прокуратура звернулася до Луцького міськрайонного суду із позовами в інтересах держави в особі Луцької міської та Підгайцівської сільської ради, аби стягнути із двох громадян понад 165 тисяч гривень плати за фактичне користування земельними ділянками комунальної власності в місті Луцьку та селі Гаразджа Луцького району.Прокурори з'ясували, що, маючи у власності об’єкти нерухомості, громадяни користувалися земельними ділянками, на яких знаходилося це майно, без жодних правовстановлюючих документів, не сплачуючи орендної плати.Через такі дії у бюджет не надійшло понад 165 тисяч гривень, стягнення яких і домагатимуться прокурори в суді.