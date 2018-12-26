Стало відомо, чи запроваджуватимуть в Україні воєнний стан
Сьогодні, 11:37
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі в Україні підстав для запровадження воєнного стану немає.
Про це він сказав ефірі програми "Свобода слова", пише ТСН.
За словами міністра, причин для "пакування валіз" немає.
"Я переконаний, що для введення такого особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", — зазначив Резніков.
Очільник Міноборони вважає, що ця "криза" має інформаційний характер і Україна вийде з неї сильнішою.
"Воєнний стан вводиться, якщо є безпосередня агресія, вторгнення. Я сподіваюся, що такого вторгнення не відбудеться", — додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він сказав ефірі програми "Свобода слова", пише ТСН.
За словами міністра, причин для "пакування валіз" немає.
"Я переконаний, що для введення такого особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", — зазначив Резніков.
Очільник Міноборони вважає, що ця "криза" має інформаційний характер і Україна вийде з неї сильнішою.
"Воєнний стан вводиться, якщо є безпосередня агресія, вторгнення. Я сподіваюся, що такого вторгнення не відбудеться", — додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В навчально-реабілітаційному центрі в Крупі сталося задимлення
Сьогодні, 11:56
Стало відомо, чи запроваджуватимуть в Україні воєнний стан
Сьогодні, 11:37
Росія відводить частину військ від українських кордонів
Сьогодні, 11:19
Медіа