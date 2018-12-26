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Стало відомо, чи запроваджуватимуть в Україні воєнний стан

Стало відомо, чи запроваджуватимуть в Україні воєнний стан
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі в Україні підстав для запровадження воєнного стану немає.

Про це він сказав ефірі програми "Свобода слова", пише ТСН.

За словами міністра, причин для "пакування валіз" немає.

"Я переконаний, що для введення такого особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", — зазначив Резніков.

Очільник Міноборони вважає, що ця "криза" має інформаційний характер і Україна вийде з неї сильнішою.

"Воєнний стан вводиться, якщо є безпосередня агресія, вторгнення. Я сподіваюся, що такого вторгнення не відбудеться", — додав він.

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Теги: воєнний стан, Україна
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