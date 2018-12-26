Стало відомо, чи запроваджуватимуть в Україні воєнний стан





Про це він сказав ефірі програми "Свобода слова", пише



За словами міністра, причин для "пакування валіз" немає.



"Я переконаний, що для введення такого особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", — зазначив Резніков.



Очільник Міноборони вважає, що ця "криза" має інформаційний характер і Україна вийде з неї сильнішою.



"Воєнний стан вводиться, якщо є безпосередня агресія, вторгнення. Я сподіваюся, що такого вторгнення не відбудеться", — додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі в Україні підстав для запровадження воєнного стану немає.Про це він сказав ефірі програми "Свобода слова", пише ТСН За словами міністра, причин для "пакування валіз" немає."Я переконаний, що для введення такого особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", — зазначив Резніков.Очільник Міноборони вважає, що ця "криза" має інформаційний характер і Україна вийде з неї сильнішою."Воєнний стан вводиться, якщо є безпосередня агресія, вторгнення. Я сподіваюся, що такого вторгнення не відбудеться", — додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію